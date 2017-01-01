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Топливно-энергетический комплекс
Воздушные силы осуществили успешные пуски 16 ракет, на сегодня учения окончены, доложили Порошенко министр обороны и начгенштаба
16:38 01.12.2016 |
Министр обороны Украины Степан Полторак и начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко доложили президенту Петру Порошенко, что расчеты зенитно-ракетных комплексов подразделений Воздушных сил ВСУ в рамках стартовавших в Херсонской области учений осуществили успешные пуски 16 зенитных управляемых ракет средней дальности, полностью выполнив поставленные задачи.
"Совместно с начальником Генерального штаба Виктором Муженко доложили президенту Украины - верховному главнокомандующему о том, что 16 ракет запустили. План поставленных задач выполнен, стрельбы удачные: все цели поражены. На сегодня учения закончились", - сообщил С.Полторак в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
Министр обороны проинформировал, что задействованные в учениях ВС ВСУ подразделения выполнили поставленные перед ними задачи на этот день. "Учения продолжатся завтра", - сказал С.Полторак.
Ранее в четверг П.Порошенко заявил, что в рамках учений ВС ВСУ на юге страны в четверг прошли первые успешные пуски ракет. "Уже сейчас поступили первые сообщения об успешных запусках, проведенных сегодня утром. В этих учениях принимает участие боевая и транспортная авиация, подразделения зенитно-ракетных и радиотехнических войск", - сказал он в ходе церемонии вручения штандарта батальону оперативного назначения военной части № 3066 в четверг в Киеве.
В свою очередь, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил журналистам, что ракеты подтвердили свои боевые характеристики и попали точно в цель. "Ракетные комплексы, которые испытывались, могут надежно поражать как воздушные, так и надводные цели", - отметил секретарь СНБО Украины. Он подчеркнул, что учения и ракетные пуски состоялись в соответствии с утвержденной программой. Секретарь СНБО пообещал, что видеофиксация испытаний будет обнародована по их завершению.
Позже в командовании ВС ВСУ проинформировали, что "с целью приобретения боевого опыта применения зенитных ракетных систем, проверки качества восстановленных боеприпасов, в рамках проведения испытаний боевые расчеты подразделений зенитных ракетных войск отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитируемыми) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".
В информации командования вида войск отмечалось, что общее руководство испытаниями осуществляет командующий Воздушных сил ВСУ генерал-полковник Сергей Дроздов. Также, за ходом испытаниями наблюдает начальник Генерального штаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко.
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