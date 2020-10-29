В Польше фитнес-клуб переименовали в «церковь», чтобы обойти карантинные ограничения

В польском городе Краков один из отделов сети фитнес-центров Atlantic Sports Fitness решил открыть религиозный кружок «Церковь здорового тела». Таким образом заведение хочет продолжить работу во время карантина.

Об этом руководство фитнес-клуба сообщило в Facebook.

В клубе заявили, что «преподобные» тренеры из «совета старейшин» клуба приглашают всех желающих на религиозные собрания. За отдельную плату можно «протестировать спортивные тренажеры» из магазина клуба. Чтобы прийти на такое собрание, необходимо предварительно сообщить «духовным наставникам».

«Мы боремся не только за здоровье! Сейчас мы боремся за выживание! За наши рабочие места!», ㅡ сообщили в фитнес-клубе.

Что в Польше с COVID-19?

С октября Польша переживает вторую волну COVID-19, как это видно из данных карты распространения коронавируса Университета Джонса Хопкинса. Всего, по состоянию на 20 октября, в стране выявили 183 248 случаев заражений коронавирусной инфекцией. Из них 3614 человек умерли.

С 10 октября в стране значительно ужесточили карантинные ограничения для спортивных учреждений, салонов, остиниц, заведений питания, парков, проведение конкурсов и тренингов, грелигиозных церемоний и других общественных собраний.

Работу фитнес-клубов полностью не запретили даже в «красной зоне», только ограничив разрешенное количество посетителей. Для профессиональных спортсменов позволили не использовать маски во время тренировок. Количество людей во время тренировок не должно превышать 1 человека на 10 м² площади, а расстояние между посетителями должно быть не менее 1,5 м. Такое же расстояние должны сохранять прихожане во время религиозных собраний. Однако церквям можно собирать не более 50% людей от всего возможного количества.