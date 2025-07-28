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АНАЛІТИКА

Українська універсальна біржа провела навчання для регіональних агентів з оцінки та класифікації круглих лісоматеріалів

12:30 28.07.2025 |

Прес-релізи

Агенти, які працюють на ринку деревини, є ключовими учасниками біржових процесів. Від їхньої кваліфікації, обізнаності у нормативній базі та точності у роботі залежить прозорість, ефективність і репутація торгів. Українська універсальна біржа продовжує системну роботу з розвитку професійної спільноти агентів та зміцнення стандартів ринку. Один із важливих кроків у цьому напрямі - завершення спеціалізованого навчального курсу з класифікації круглих лісоматеріалів.

Навчання включало два етапи: онлайн-лекції та офлайн-практику.

Онлайн-етап проходив з 21 по 23 липня 2025 року. Учасники ознайомилися з теоретичними аспектами класифікації деревини, нормативними документами, типовими помилками в процесі приймання і відпуску лісоматеріалів, а також базовими біржовими процедурами. Матеріали онлайн-курсу стали підготовчим етапом до практичної частини.

Офлайн-етап відбувся 24–25 липня на базі Національного університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП) та Боярської лісової дослідної станції. Програма включала практичне вимірювання лісоматеріалів, оцінку їх якості, вивчення дозвільної та лісовпорядної документації, ознайомлення з процесами догляду за лісовими культурами, прочистки, проріджування і т.п.


Учасники актуалізували знання щодо організації біржових торгів, супроводу договорів, моніторингу виконання зобов’язань та навичок ефективної комунікації з клієнтами.

Викладачами курсу стали провідні фахівці галузі: директор Науково-дослідного інституту лісівництва та декоративного садівництва НУБіП, професор Роман Василишин; кандидат технічних наук, доцент Наталія Буйських; кандидат технічних наук, доцент Сергій Мазурчук; експерт з лісогосподарської діяльності Анатолій Кроль.

Завершився курс врученням сертифікатів та наданням доступу до онлайн-платформи з навчальними матеріалами й консультаційним супроводом від фахівців НУБіП.


  • На практиці ми реально пройшли весь ланцюг - від лісу до паперів. Вивчили особливості догляду за лісовими культурами, подивились проріджування й прочистку. Мене вразила ділянка зі 208-річними природними насадженнями - це був справжній польовий аудит. Ми самі визначали якість деревини, робили заміри, працювали з лісо-таксаційною документацією, - розповідає Олександра Маляр, агент УУБ.

    • Завдяки ініціативі Української універсальної біржі агенти отримали можливість не лише поглибити свої знання, а й закріпити їх у реальних умовах, що безпосередньо вплине на якість роботи ринку деревини.

    Сертифікатну програму «Оцінка та класифікація деревини» фахівці НУБіП розробили на запит УУБ. ЇЇ було затверджено Вченою радою університету. У майбутньому НУБіП планує розвивати цей напрям як окрему освітню ініціативу.
     

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