Показники виконання договорів купівлі-продажу деревини на УЕБ продовжують зростати

Стан ринку необробленої деревини, його стабільність – великою мірою залежать від виконання укладених договорів сторонами контракту. Постійні відкриті, конкурентні торги на цьому напрямку проводить Українська енергетична біржа, спеціалісти якої уважно слідкують за цим чинником та контролюють його.

На УЕБ впроваджено моніторинг виконання договорів. Він містить постійний діалог з учасниками аукціонів, консультації, супровід контрактів й контроль передачі придбаного ресурсу покупцеві.

Для зручності учасників на біржі діє допоміжний функціонал – модуль аналітики. Він містить інформацію щодо виконання контрактів купівлі-продажу необробленої деревини.

За наданими даними, станом на 21 липня 2025 року, за результатами другої декади III кварталу, загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини становить 20,2%. Показник – позитивний. По закінченню кварталу, якщо така тенденція до зростання буде зберігатися, виконання контрактів планується на рівні понад 90%. Цьому сприяє не лише робота біржі у цьому напрямку, а й відповідальне ставлення учасників торгів до своїх зобов’язань та вчасні та вдалі реформи запроваджені керівництвом лісової галузі.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України» – 478 925,167 м3, фактично відвантажено 95 958,646 м3 або 20%. Комунальні лісові господарства продали 4 510,818 м3 ресурсу, фактично відвантажено 923,29 м3, що становить 20,5%. Інші продавці реалізували 5 149,126 м3 сировини, фактично відвантажено 3 515,206 м3 або 31,7%.

В контексті офісів ДП «Ліси України», найбільше необробленої деревини продав Столичний офіс – 237 856,788 м3, фактично відвантажено 42 973,821 м3 або 18,1%. Карпатський лісовий офіс реалізував 127 423,965 м3 ресурсу, фактично відвантажено 31 769,748 м3, що складає 24,9%. Подільський лісовий офіс продав 113 644,414 м3 сировини, фактично відвантажено 21 215,077 м3 або 18,7%.

«Українська енергетична біржа уважно ставиться до виконання договорів сторонами. Контроль контрактів входить у наші обов’язки згідно з вимогами законодавства України. Ми всіляко сприяємо, як продавцям, так і покупцям в укладенні вигідних угод, що позитивно діють на їхню подальшу господарську діяльність», – зазначив заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук.