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АНАЛІТИКА

Група юних спортсменів з України вирушила на спортивні збори до Сербії

18:16 18.07.2025 |

Прес-релізи

 

Група вихованців дитячо-юнацької спортивної школи вирушила на міжнародні спортивні збори до Республіки Сербія. Як повідомили в Беріславській районній військовій адміністрації, участь у поїздці взяли 14 дітей віком від 10 до 15 років, а також троє тренерів. У програмі - тренування, майстер-класи та культурний обмін із сербськими спортсменами.

Проєкт реалізується за підтримки фонду Save the Children, Міністерства молоді та спорту України, а також у партнерстві з сербськими спортивними організаціями. Мета - оздоровлення, спортивна інтеграція та психологічна підтримка дітей.

Організатори підкреслюють, що це вже не перша подібна ініціатива, і висловили надію на подальший розвиток партнерств, включаючи можливі візити сербських спортсменів до України після стабілізації ситуації.

Бериславська адміністрація та керівництво школи висловлюють подяку:

Посольству України в Сербії - за дипломатичне сприяння;

фонду Save the Children - за підтримку;

сербській приймаючій стороні - за теплий прийом і турботу.

«Такі ініціативи дарують дітям не тільки спорт, а й віру в майбутнє», - зазначили в адміністрації.
За матеріалами: Open4Business
 

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