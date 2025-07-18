Група юних спортсменів з України вирушила на спортивні збори до Сербії

Група вихованців дитячо-юнацької спортивної школи вирушила на міжнародні спортивні збори до Республіки Сербія. Як повідомили в Беріславській районній військовій адміністрації, участь у поїздці взяли 14 дітей віком від 10 до 15 років, а також троє тренерів. У програмі - тренування, майстер-класи та культурний обмін із сербськими спортсменами.

Проєкт реалізується за підтримки фонду Save the Children, Міністерства молоді та спорту України, а також у партнерстві з сербськими спортивними організаціями. Мета - оздоровлення, спортивна інтеграція та психологічна підтримка дітей.

Організатори підкреслюють, що це вже не перша подібна ініціатива, і висловили надію на подальший розвиток партнерств, включаючи можливі візити сербських спортсменів до України після стабілізації ситуації.

Бериславська адміністрація та керівництво школи висловлюють подяку:

Посольству України в Сербії - за дипломатичне сприяння;

фонду Save the Children - за підтримку;

сербській приймаючій стороні - за теплий прийом і турботу.

«Такі ініціативи дарують дітям не тільки спорт, а й віру в майбутнє», - зазначили в адміністрації.