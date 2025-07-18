Торгівля зерновими на біржі: укладено перші контракти на 100 тонн пшениці нового врожаю

З 1 липня 2025 року до 30 червня 2026 року триває новий сезон біржової торгівлі зерновими.

Так, на Українській універсальній біржі уже укладено перші контракти на понад 800 тис. гривень. Це свідчить про високу зацікавленість ринку та готовність учасників працювати прозоро.

Торгівля агропродукцією на біржі — це не лише угоди, а й інструмент формування справедливої ціни, зниження ризиків і захисту від маніпуляцій.

Завдяки біржі фермери, трейдери та переробники отримують доступ до відкритого конкурентного ринку, що робить його привабливим для інвесторів та стимулює розвиток галузі.

Своєю чергою, НКЦПФР послідовно здійснює нагляд за дотриманням правил біржової торгівлі та гарантує прозорість кожної операції.

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