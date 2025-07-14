Аналітика УУБ: відкриті дані як основа прозорого ринку деревини

Українська універсальна біржа (УУБ) продовжує розвивати аналітичну інфраструктуру, яка дозволяє учасникам ринку деревини ухвалювати зважені рішення, прогнозувати попит та формувати ефективні стратегії закупівель і продажів.

Сьогодні на сайті УУБ у вільному доступі функціонує аналітичний модуль, що в реальному часі відображає:

- середньозважені ціни на деревину за регіонами, групами та породами;

- обсяги реалізації;

- активність учасників;

- рівень виконання договорів;

- індекси цін по основних категоріях деревини;

- порівняльну аналітику по регіонах;

- рейтинги продавців і покупців за кількістю/виконанням контрактів.

Основні аналітичні інструменти УУБ:

- Щоденні/тижневі/місячні цінові індекси — дозволяють бачити реальну динаміку ринку;

- Інтерактивні дашборди — зі зручною фільтрацією за періодами, регіонами, видами деревини;

- Аналітика виконання договорів — відображає частку виконання по кожному лоту, продавцю чи регіону;

- Картографія ринку — географічна візуалізація активності торгів і постачань;

- Інтеграція з ШІ — для прогнозів і персоналізованих рекомендацій (на стадії впровадження).

Сергій Гладкий, директор УУБ:

«Ми створили інструмент, який надає учасникам ринку не лише оперативну інформацію, а й стратегічну перевагу. Система проста, публічна й регулярно оновлюється. І що головне — вона формує довіру до механізму біржової торгівлі та дає змогу приймати рішення на основі фактів, а не здогадів».

Розвиток аналітики є частиною ширшої мети — побудови відкритого й конкурентного товарного ринку деревини. За останні роки індекси УУБ стали національним бенчмарком, а біржова статистика — основою для планування як бізнесу, так і державної політики в галузі.

Контакти для медіа:

ТОВ «Українська універсальна біржа»

www.uub.com.ua