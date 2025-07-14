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АНАЛІТИКА

Аналітика УУБ: відкриті дані як основа прозорого ринку деревини

11:11 14.07.2025 |

Прес-релізи

Українська універсальна біржа (УУБ) продовжує розвивати аналітичну інфраструктуру, яка дозволяє учасникам ринку деревини ухвалювати зважені рішення, прогнозувати попит та формувати ефективні стратегії закупівель і продажів.

Сьогодні на сайті УУБ у вільному доступі функціонує аналітичний модуль, що в реальному часі відображає:
- середньозважені ціни на деревину за регіонами, групами та породами;
- обсяги реалізації;
- активність учасників;
- рівень виконання договорів;
- індекси цін по основних категоріях деревини;
- порівняльну аналітику по регіонах;
- рейтинги продавців і покупців за кількістю/виконанням контрактів.

Основні аналітичні інструменти УУБ:
- Щоденні/тижневі/місячні цінові індекси — дозволяють бачити реальну динаміку ринку;
- Інтерактивні дашборди — зі зручною фільтрацією за періодами, регіонами, видами деревини;
- Аналітика виконання договорів — відображає частку виконання по кожному лоту, продавцю чи регіону;
- Картографія ринку — географічна візуалізація активності торгів і постачань;
- Інтеграція з ШІ — для прогнозів і персоналізованих рекомендацій (на стадії впровадження).

Сергій Гладкий, директор УУБ:
«Ми створили інструмент, який надає учасникам ринку не лише оперативну інформацію, а й стратегічну перевагу. Система проста, публічна й регулярно оновлюється. І що головне — вона формує довіру до механізму біржової торгівлі та дає змогу приймати рішення на основі фактів, а не здогадів».

Розвиток аналітики є частиною ширшої мети — побудови відкритого й конкурентного товарного ринку деревини. За останні роки індекси УУБ стали національним бенчмарком, а біржова статистика — основою для планування як бізнесу, так і державної політики в галузі.

Контакти для медіа:
ТОВ «Українська універсальна біржа»
www.uub.com.ua
 

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