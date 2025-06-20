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АНАЛІТИКА

Порушення сну: коли організм потребує мелатоніну

10:40 20.06.2025 |

Прес-релізи

Якість сну прямо впливає на здоров'я нервової, серцево-судинної та імунної системи. Але все більше людей скаржаться на труднощі з засинанням, нічні пробудження або відчуття втоми після сну. У таких випадках може допомогти Мелатонін - природний гормон, що регулює добові ритми організму. Його вироблення залежить від освітлення, емоційного стану, способу життя, а іноді й віку. При порушенні рівня мелатоніну з'являються проблеми зі сном, які знижують працездатність, викликають дратівливість і навіть спричиняють хронічні захворювання.


Основні кроки до нормалізації сну

Порушення сну можуть бути наслідком стресу, змін у розпорядку дня або тривожних розладів. Щоб налагодити сон, важливо не лише шукати медикаментозне рішення, а й змінити щоденні звички. Ось дієві кроки, які можуть допомогти:

  1. Стабільний режим дня - лягайте та прокидайтесь в один і той самий час, навіть у вихідні.
  2. Обмеження гаджетів - щонайменше за годину до сну уникайте екранів смартфонів і телевізора.
  3. Тиха і темна спальня - зменшіть шум і освітлення, використовуйте маски для сну чи беруші.
  4. Теплі вечірні ритуали - тепла ванна, читання або медитація заспокоюють нервову систему.
  5. Фізична активність вдень - помірне навантаження покращує глибину сну та полегшує засинання.

Ці кроки допомагають організму природно відновити ритми сну. Але якщо проблеми не зникають, слід звернутись до фахівця.


Де знайти ефективні засоби?

Іноді організму потрібна допомога у вигляді готових форм мелатоніну. Його можна купити в мережі аптек «Бажаємо здоров'я», де представлений широкий вибір препаратів за прийнятними цінами в Києві та інших містах України (окрім тимчасово окупованих територій).

Препарати з мелатоніном бувають у формі таблеток, капсул, крапель - їх зручно використовувати як при епізодичних, так і при хронічних порушеннях сну. Мережа аптек також надає професійну консультацію фармацевтів, які допоможуть підібрати оптимальний варіант.

Порушення сну - це сигнал організму про перевтому, стрес або внутрішній дисбаланс. Вчасне реагування, зміна способу життя і, за потреби, використання ефективних засобів допоможуть повернути здоровий сон. Але важливо пам'ятати: самолікування може бути небезпечним - звертайтесь до лікаря для безпечного відновлення сну.
 

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