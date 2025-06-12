Плідна робота з НКЦПФР вивела біржову торгівлю в Україні до європейських стандартів — УУБ

Від ліцензії до нових стандартів

Українська універсальна біржа відзначає позитивні результати співпраці з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яка 12 червня відзначає 30-річчя з дня заснування.

«Регулятор став не лише контролюючим органом, а й надійним партнером, з яким ми втілюємо спільні ініціативи для розвитку прозорого, конкурентного та ефективного ринку», — заявив директор ТОВ «УУБ» Сергій Гладкий.

У вересні 2021 року УУБ отримала ліцензію НКЦПФР на здійснення біржової діяльності, що стало не просто формальним кроком, а точкою відліку для масштабних реформ в організації електронної торгівлі. У співпраці з регулятором біржа впровадила низку сервісів, що відповідають сучасним європейським практикам.

Інновації в торгівлі деревиною

Значних результатів досягнуто у сфері торгівлі необробленою деревиною. Серед ключових нововведень:

Постторговий сервіс: супровід контрактів, контроль поставок, консультаційна підтримка для учасників.

Аналітичний модуль: учасники ринку мають доступ до актуальної інформації про ціни, обсяги, асортимент і географію торгів.

Індекси цін: УУБ регулярно розраховує тижневі та місячні середньозважені ціни на деревину — важливий орієнтир для всього ринку.

Результати для всіх учасників

Біржова торгівля стала більш прозорою та ефективною. Завдяки прозорим правилам і контролю з боку НКЦПФР:

Продавці реалізують товар у конкурентному середовищі за ринковими цінами;

Покупці отримують широкий вибір продукції з гарантією поставки;

Держава отримує зростаючі надходження до бюджету у вигляді податків;

Корупційні ризики — мінімізовані.

«Всі наші пропозиції щодо вдосконалення ринку уважно розглядаються. Ми перебуваємо в постійному діалозі з НКЦПФР і разом формуємо бачення майбутнього біржової торгівлі в Україні», — додав Сергій Гладкий.



