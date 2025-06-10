Підписано Меморандум про співпрацю між АДПУ та ДП «Ліси України»

Громадська спілка «Асоціація деревообробних підприємств України» та Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» уклали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Документ спрямований на розвиток конструктивного діалогу між державним лісовим сектором і деревообробним бізнесом, а також на запровадження прозорих підходів у сфері використання та переробки лісових ресурсів.

Основні напрями співпраці:

• організація публічних заходів, консультацій, робочих зустрічей;

• розвиток системи лісової сертифікації, зокрема стандартів FSC та PEFC;

• підтримка професійного розвитку працівників деревообробної галузі;

• обмін інформацією щодо обсягів заготівлі, реалізації, експорту та імпорту деревини;

• спільна участь у формуванні політик з урахуванням міжнародного досвіду.

Меморандумом передбачено створення робочих груп, аналітичних оглядів ринку та координацію позицій у відповідь на законодавчі зміни або виклики для галузі.





«Цей документ — не просто формальність. Це крок до глибшого розуміння між державою і бізнесом, до спільної відповідальності за ефективне та прозоре управління лісовими ресурсами», — прокоментував підписання Павло Васильєв, голова Асоціації деревообробних підприємств України.

З боку ДП «Ліси України» меморандум підписав виконавчий директор Ігор Лицур.