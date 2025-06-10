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Підписано Меморандум про співпрацю між АДПУ та ДП «Ліси України»

12:19 10.06.2025 |

Прес-релізи

Громадська спілка «Асоціація деревообробних підприємств України» та Державне спеціалізоване підприємство «Ліси України» уклали Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.

Документ спрямований на розвиток конструктивного діалогу між державним лісовим сектором і деревообробним бізнесом, а також на запровадження прозорих підходів у сфері використання та переробки лісових ресурсів.

Основні напрями співпраці:

 • організація публічних заходів, консультацій, робочих зустрічей;

 • розвиток системи лісової сертифікації, зокрема стандартів FSC та PEFC;

 • підтримка професійного розвитку працівників деревообробної галузі;

 • обмін інформацією щодо обсягів заготівлі, реалізації, експорту та імпорту деревини;

 • спільна участь у формуванні політик з урахуванням міжнародного досвіду.

Меморандумом передбачено створення робочих груп, аналітичних оглядів ринку та координацію позицій у відповідь на законодавчі зміни або виклики для галузі.


«Цей документ — не просто формальність. Це крок до глибшого розуміння між державою і бізнесом, до спільної відповідальності за ефективне та прозоре управління лісовими ресурсами», — прокоментував підписання Павло Васильєв, голова Асоціації деревообробних підприємств України.

З боку ДП «Ліси України» меморандум підписав виконавчий директор Ігор Лицур.
 

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