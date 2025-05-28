Как выбрать спортивные добавки под задачу

Если человек интересовался профессиональным спортом, то мог заметить, что далеко не всегда спортсмены - и не просто спортсмены, а лучшие в своей области - выглядят как фитнес-модели, красующиеся на рекламе тренажерных залов. В качестве примера можно рассмотреть примеру, Лашу Талахадзе, абсолютного чемпиона в тяжелой атлетике: если не знать, что этот человек способен поднять над головой 267 килограмм, вряд ли его форму можно назвать "спортивной", но, тем не менее, она таковой является. И достигается она в том числе за счет спортивных добавок - таких, какие можно купить и на muscle.ua.

Принципы подбора спортивного питания в зависимости от задачи

Естественно, в разных видах спорта организму нужно проходить разную трансформацию для решения его задач. Хафтор Бьорнссон, знаменитый исполнитель роли Горы в «Игре Престолов», весит около 195 килограмм, поскольку в соревнованииях по стронгмену, где он блистал до перерыва несколько лет подряд, приходится поднимать разнообразное нелёгкое оборудование, начиная с бочек и заканчивая автомобилями.

Если хочется штурмовать серьёзные веса, нужно набирать и собственную массу, а Хафтор не даст соврать, что делать это за счет одной только еды - задача не только сложная, а вообще едва ли выполнимая, к счастью, для этого давно придумали протеиновые гейнеры, которые не только закрывают потребность мышц в белке при тяжелых тренировках, но и вкачивают огромное количество углеводов, которые помогают обрасти необходимым мясом.

Однако тот же Хафтор едва ли так налегал на углеводы, когда решил проявить себя в боксе и сбросил вес до 145 килограмм. Организму при таких задачах по-прежнему нужен белок, однако в равной степени ему нужны витамины, электролиты, поскольку при интенсивных тренировках вы сильно потеете, а значит, в организме меняется водный баланс, а также добавки для восстановления и прилива энергии.

Но что если задача - сбросить вес и придать телу рельефность в нужных местах? В этом случае профиль добавок тоже будет уникальным для данной задачи. Поскольку семьдесят процентов успеха при похудении зависят от диеты, спортсмену нужно будет убрать из рациона всё лишнее, восполнить недостающие витамины и минералы за счет диеты, а занятиям в спортзале помочь добавками для похудения. Кроме того, чтобы тренировки были эффективными и безопасными, нужно будет следить за кровообращением и метаболизмом, поскольку именно их разгоняют в первую очередь и именно они помогают добиться здорового и долговременного сброса веса.

Почему спортивные добавки стоит покупать в интернет-магазине

Вне зависимости от того, с какой целью приобретается спортивная добавка, интернет-магазин будет лучшим местом для ее приобретения сразу по нескольким причинам:

удобство - можно купить все сразу в одном месте и никуда не хотят. Для человека, который не так просто выделяет в своем плотном графике время для занятий спортом это лучший вариант;

стоимость - она будет более доступной, если сравнивать с обычными физическими магазина, при этом покупатель может не беспокоиться о том, что он приобретает качественное и оригинальное спортивное питание;

возможность выбора - покупатель может сам определиться с тем, какой именно препарат или набор спортивного питания ему нужен, а может обратиться к консультанту, который поможет подобрать подходящее решение под конкретную задачу.

Можно ли при тренировках обойтись без спортивного питания? Ответ на этот вопрос - да, но сложно, поскольку именно спортпит позволяет добиться поставленных целей не только существенно проще, но и быстрее.