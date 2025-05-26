Фінансові новини
- |
- 26.05.25
- |
- 16:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
3 причины взять кредит на авто в ПриватБанке
10:30 26.05.2025 |
Мечтаете о машине, но откладывать на нее годами не хотите? Тогда кредит может стать тем самым быстрым путем к заветному авто. Тем более, если оформлять его в ПриватБанке - без сложных схем, бесконечных справок и нервов. В статье - 3 причины воспользоваться программой кредитования.
Новое авто - по партнерской программе
ПриватБанк сотрудничает с ведущими автосалонами и официальными импортерами. А это значит - новый автомобиль в рассрочку оформляется в одном месте, быстро и на понятных условиях.
Внесли от 20% - и поехали. Ставка - от 0,01% годовых (да-да, почти бесплатно!), срок - до 5 лет, сумма - до 5 миллионов гривен. Комиссия - от 0 до 2,5%, авто сразу становится залогом, КАСКО - по стандарту (7% в год).
Удобная схема погашения, авто из салона, минимум забот. Просто выбрали машину, подписали бумаги - и домой уже за рулем новенькой машины.
Можно взять подержанное, но надежное
Не обязательно брать новое, чтобы ездить с комфортом. Иногда на вторичке попадаются настоящие находки - ухоженные, надежные, с прозрачной историей. ПриватБанк позволяет покупать машины в рассрочку бу на выгодных условиях.
Что нужно? Первоначальный взнос - от 30%, ставка - от 6,5% годовых, срок - до 5 лет.
Есть нюанс: машина должна быть не старше 12 лет (или 7 - если китайская) и с пробегом не больше 200 000 км (или 100 000 - для китайских марок). Это логичный фильтр, чтобы вы не влезли в кредит ради "кота в мешке".
Так что если присмотрели себе хорошую машину с пробегом - вполне можно оформить ее через банк. Без перекупов, рисков и мутных схем.
Предварительное решение - за 2 минуты
Если планируете взять б/у авто - все начинается с простого шага: указываете номер своего мобильного на сайте банка. Этого достаточно, чтобы получить предварительное решение. А уже потом, в зависимости от ситуации, вам подскажут, какие именно документы нужны.
А если присматриваете новую машину, скажем, Suzuki в кредит - процесс вообще максимально простой. Подали заявку онлайн - через 2 минуты получили ответ. Далее - передаете счет на выбранный автомобиль, вносите аванс, подписываете договор купли-продажи, оформляете КАСКО - и все, можно получать кредит и забирать авто.
Вся процедура занимает минимум времени и не требует бегать с бумажками по инстанциям.
Новое или с пробегом - неважно: все делается онлайн, быстро, по понятным условиям и без нервов. Главное - выбрать свою машину, а остальное банк поможет оформить. Так что если давно мечтали о руле в руках - не ждите понедельника, подавайте заявку уже сегодня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нові умови торгівлі з ЄС. Чому Брюссель «карає» Україну і про що домовляється Київ
|НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня
|Fitch підтвердило рейтинг України «обмежений дефолт» та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%
|Трамп назвав Путіна «абсолютно божевільним» і попередив про «падіння» Росії. Водночас критикує Зеленського
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Погрузчики Hyundai: обзор техники от Tekmanforklift
|Чоловічі кросівки PUMA: стиль та комфорт на кожен день
PUMA - це не просто ще один бренд спортивного взуття. Це історія, яка почалася ще в 1948 році, коли Рудольф Дасслер заснував компанію з метою створення високоякісного взуття для спортсменів. З роками PUMA стала синонімом інновацій та стилю, завдяки чому її продукція користується великою популярністю у всьому світі.
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|Агенти УУБ проконтролювали відвантаження необробленої деревини на Чернігівщині
На електронному торговельному майданчику запроваджено постторговий сервіс, що включає консультації учасників аукціонів, супровід чинних контрактів та контроль відвантаження Агентами УУБ реалізованої сировини покупцеві. Це сприяє уникненню можливих непорозумінь між покупцем та продавцем, а так і виконанню договорів.
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
|Законність понад усе: Верховний Суд підтвердив правомірність дій НКЦПФР у справі безліцензійної діяльності на товарній біржі
|Новый тренд в медицине: как врачи первичной помощи строят бизнес на гормонозаместительной терапии
Бізнес
|Австралійський регулятор видав попередження компанії Starlink
|Сенат США скасував рішення Каліфорнії щодо відмови від бензинових авто
|Porsche припиняє виробництво бензинових Boxster і Cayman
|Xiaomi представила мобільний чип Xring O1 і планує конкурувати на цьому ринку з Apple та Qualcomm
|Signal блокуватиме функцію Recall у Windows 11
|BYD розробляє нові PHEV із запасом ходу 200 км і швидкою зарядкою
|BYD вперше обігнав Tesla за кількістю проданих електромобілів у Європі