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3 причины взять кредит на авто в ПриватБанке

10:30 26.05.2025 |

Прес-релізи

Мечтаете о машине, но откладывать на нее годами не хотите? Тогда кредит может стать тем самым быстрым путем к заветному авто. Тем более, если оформлять его в ПриватБанке - без сложных схем, бесконечных справок и нервов. В статье - 3 причины воспользоваться программой кредитования.


Новое авто - по партнерской программе

ПриватБанк сотрудничает с ведущими автосалонами и официальными импортерами. А это значит - новый автомобиль в рассрочку оформляется в одном месте, быстро и на понятных условиях.

Внесли от 20% - и поехали. Ставка - от 0,01% годовых (да-да, почти бесплатно!), срок - до 5 лет, сумма - до 5 миллионов гривен. Комиссия - от 0 до 2,5%, авто сразу становится залогом, КАСКО - по стандарту (7% в год).

Удобная схема погашения, авто из салона, минимум забот. Просто выбрали машину, подписали бумаги - и домой уже за рулем новенькой машины.


Можно взять подержанное, но надежное

Не обязательно брать новое, чтобы ездить с комфортом. Иногда на вторичке попадаются настоящие находки - ухоженные, надежные, с прозрачной историей. ПриватБанк позволяет покупать машины в рассрочку бу на выгодных условиях. 

Что нужно? Первоначальный взнос - от 30%, ставка - от 6,5% годовых, срок - до 5 лет. 

Есть нюанс: машина должна быть не старше 12 лет (или 7 - если китайская) и с пробегом не больше 200 000 км (или 100 000 - для китайских марок). Это логичный фильтр, чтобы вы не влезли в кредит ради "кота в мешке".

Так что если присмотрели себе хорошую машину с пробегом - вполне можно оформить ее через банк. Без перекупов, рисков и мутных схем.


Предварительное решение - за 2 минуты

Если планируете взять б/у авто - все начинается с простого шага: указываете номер своего мобильного на сайте банка. Этого достаточно, чтобы получить предварительное решение. А уже потом, в зависимости от ситуации, вам подскажут, какие именно документы нужны.

А если присматриваете новую машину, скажем, Suzuki в кредит - процесс вообще максимально простой. Подали заявку онлайн - через 2 минуты получили ответ. Далее - передаете счет на выбранный автомобиль, вносите аванс, подписываете договор купли-продажи, оформляете КАСКО - и все, можно получать кредит и забирать авто.

Вся процедура занимает минимум времени и не требует бегать с бумажками по инстанциям.

Новое или с пробегом - неважно: все делается онлайн, быстро, по понятным условиям и без нервов. Главное - выбрать свою машину, а остальное банк поможет оформить. Так что если давно мечтали о руле в руках - не ждите понедельника, подавайте заявку уже сегодня.
 

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