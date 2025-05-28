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Ультрабук vs обычный ноутбук — в чём разница и что выбрать?
18:56 27.05.2025 |
При выборе нового устройства покупатели всё чаще сталкиваются с вопросом: что лучше - классический ноутбук или ультрабук? Внешне они похожи, но различия в начинке, возможностях и назначении могут быть значительными. Чтобы понять, какое решение подойдет именно вам, стоит разобраться в особенностях обеих категорий. А прежде чем покупать, рекомендуем узнать, сколько стоит ноутбук в зависимости от класса, характеристик и бренда - это поможет сориентироваться в бюджете.
Ультрабук: лёгкость, компактность и стиль
Ультрабуки создавались как альтернатива громоздким ноутбукам - тонкие, лёгкие и энергоэффективные. Толщина корпуса обычно не превышает 18 мм, а вес - до 1,5 кг. Они оснащаются твердотельными накопителями (SSD), энергоэффективными процессорами и батареями, рассчитанными на 8-12 часов работы без подзарядки.
Идеально подходят для тех, кто часто работает в дороге, командировках или просто ценит портативность. Ультрабуки запускаются за считанные секунды, работают тихо и почти не греются. Но за компактность приходится платить: апгрейд почти невозможен, а производительность ограничена - для игр или тяжелого софта ультрабук не лучший выбор.
Обычный ноутбук: универсальность и доступность
Классические ноутбуки обладают более широкими возможностями по сравнению с ультрабуками. Они подходят для работы, учёбы, домашнего использования, а также могут справляться с играми, видеомонтажом и 3D-графикой - при наличии соответствующего «железа».
Такие устройства чаще имеют дискретную видеокарту, большее количество портов и возможность замены компонентов (памяти, накопителя, иногда аккумулятора). При этом они обычно тяжелее (от 2 кг и выше) и работают от батареи меньше - в среднем 4-7 часов. Однако за ту же цену можно получить более мощную конфигурацию, чем у ультрабука.
Что выбрать: зависит от ваших задач
Если вы ищете легкое, стильное и автономное устройство для офиса, поездок, заметок или работы с документами - ультрабук станет отличным выбором. Он не займёт много места, быстро включается и надежен при повседневной нагрузке.
Если же важна производительность, возможность апгрейда и универсальность - лучше присмотреться к классическим ноутбукам. Они дают больше свободы в использовании и часто выгоднее по соотношению цена/возможности.
Прежде чем сделать выбор, подумайте о своих реальных задачах и условиях использования. А широкий выбор ноутбуков всех форматов вы найдёте на сайте allo.ua, где представлены модели для любых целей и бюджета.
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