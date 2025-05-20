Агенти УУБ проконтролювали відвантаження необробленої деревини на Чернігівщині

Українська універсальна біржа проводить постійні, прозорі конкурентні та доступні торги необробленою деревиною та пиломатеріалами й надає велику увагу виконанню укладених договорів сторонами.

На електронному торговельному майданчику запроваджено постторговий сервіс, що включає консультації учасників аукціонів, супровід чинних контрактів та контроль відвантаження Агентами УУБ реалізованої сировини покупцеві. Це сприяє уникненню можливих непорозумінь між покупцем та продавцем, а так і виконанню договорів.

Нещодавно контроль передачі проданого ресурсу відбувся на Чернігівщині, де Філія «Північний лісовий офіс» ДП «Ліси України» Чернігівського надлісництва продала партію необробленої деревини ТОВ «Лібра Ком».

Представники Агента біржі та продавця оглянули сировину, звірили її розміри, якість, породу та інші параметри з зазначеними в контракті. Вони відповідали заявленим. Тож покупець отримає саме той товар, що йому потрібний і цей договір буде виконано.

«Від виконання контрактів сторонами залежить стійкість та стабільність ринку. Лісокористувач має реалізувати свій товар, а деревообробник отримати необхідну йому сировину у визначені строки. Ці фактори знаходяться у фокусі постійної уваги УУБ. Ми, як Агенти біржі сприяємо цьому, контролюючи відвантаження проданої деревини безпосередньо на місцях. Слідкуємо, щоб між сторонами не виникало непорозумінь. Якщо постають незначні спірні питання ми розв’язуємо їх на місці», – розповіла Олександра Маляр, фахівець з біржових операцій ТОВ «Чернігівський обласний агропромисловий аукціонний дім» (Агент УУБ).