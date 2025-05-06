Законність понад усе: Верховний Суд підтвердив правомірність дій НКЦПФР у справі безліцензійної діяльності на товарній біржі

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно реалізує повноваження щодо забезпечення законності на ринках капіталу та протидії безліцензійній діяльності. Яскравим прикладом стало рішення Верховного Суду України у справі щодо Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав правомірними дії НКЦПФР та підтвердив, що діяльність біржі здійснювалась без необхідної ліцензії. Постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає оскарженню. Це рішення формує важливий судовий прецедент, який підкреслює кілька ключових висновків:

реєстрація біржі та її функціонування як “організатора торгів” не звільняє від обов’язку дотримання законодавства про ринки капіталу;

відсутність ліцензії є суттєвим юридичним порушенням, навіть якщо формально торги відбувались на біржі;

поняття «біржовий товар» має змістовне значення і підлягає перевірці з точки зору відповідності суті операцій;

будь-яка діяльність з організації централізованих торгів біржовими товарами на товарній біржі, незалежно від виду продукції, є діяльністю на організованому товарному ринку, що підлягає ліцензуванню.

НКЦПФР наголошує, що законність та наявність відповідної ліцензії є обов’язковими передумовами для ведення діяльності на ринках капіталу. Комісія закликає всіх учасників ринку неухильно дотримуватися норм законодавства та враховувати юридичні ризики, пов’язані з безліцензійною діяльністю.

На офіційному сайті Комісії доступний спеціальний розділ, де розміщено актуальні ліцензійні умови.