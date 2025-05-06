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АНАЛІТИКА

Законність понад усе: Верховний Суд підтвердив правомірність дій НКЦПФР у справі безліцензійної діяльності на товарній біржі

17:35 05.05.2025 |

Прес-релізи

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку послідовно реалізує повноваження щодо забезпечення законності на ринках капіталу та протидії безліцензійній діяльності. Яскравим прикладом стало рішення Верховного Суду України у справі щодо Універсальної товарної біржі "Контрактовий дім УМВБ".

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду визнав правомірними дії НКЦПФР та підтвердив, що діяльність біржі здійснювалась без необхідної ліцензії. Постанова Верховного Суду є остаточною та не підлягає оскарженню. Це рішення формує важливий судовий прецедент, який підкреслює кілька ключових висновків:

  • реєстрація біржі та її функціонування як “організатора торгів” не звільняє від обов’язку дотримання законодавства про ринки капіталу;
  • відсутність ліцензії є суттєвим юридичним порушенням, навіть якщо формально торги відбувались на біржі;
  • поняття «біржовий товар» має змістовне значення і підлягає перевірці з точки зору відповідності суті операцій;
  • будь-яка діяльність з організації централізованих торгів біржовими товарами на товарній біржі, незалежно від виду продукції, є діяльністю на організованому товарному ринку, що підлягає ліцензуванню.

    • НКЦПФР наголошує, що законність та наявність відповідної ліцензії є обов’язковими передумовами для ведення діяльності на ринках капіталу. Комісія закликає всіх учасників ринку неухильно дотримуватися норм законодавства та враховувати юридичні ризики, пов’язані з безліцензійною діяльністю.

    На офіційному сайті Комісії доступний спеціальний розділ, де розміщено актуальні ліцензійні умови.
     

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