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АНАЛІТИКА

Molton Brown: британская роскошь, высокие технологии и глобальное присутствие

17:57 18.04.2025 |

Прес-релізи

Бренд Molton Brown, основанный в 1971 году в Лондоне, за более чем полвека стал символом британской парфюмерной элегантности, инновационного подхода к производству и экологической ответственности. Сегодня он входит в состав японского концерна Kao Corporation, сохраняя при этом свою уникальность и качество.

Инновационные технологии производства

Molton Brown активно внедряет передовые технологии в производство своей продукции:

  • Гидропонные системы: бренд выращивает травы, такие как крапива, ромашка, фенхель и кориандр, в подземных туннелях Лондона с использованием гидропоники и LED-освещения. Это обеспечивает круглогодичное производство без использования пестицидов и с минимальным потреблением воды.
  • Технология Floating Linear Decoration: в сотрудничестве с японской компанией B&R, Molton Brown внедрил эту технологию для персонализированного украшения свечей. Она позволяет наносить сложные узоры на поверхность свечи с высокой точностью, учитывая её индивидуальные особенности.

    • Глобальное присутствие

    Продукция Molton Brown представлена более чем в 70 странах мира. Недавно бренд открыл флагманский магазин в Индонезии, предлагая покупателям уникальный опыт с использованием дополненной реальности и интерактивных технологий. Также Molton Brown активно расширяет своё присутствие в Малайзии, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде.

    Molton Brown предлагает широкий спектр продукции:

  • Парфюмерия: eau de parfum и eau de toilette с уникальными ароматами, такими как Re-charge Black Pepper, Orange & Bergamot, Mesmerising Oudh Accord & Gold.
  • Уход за телом: гели для душа, лосьоны, мыло и кремы для рук с насыщенными ароматами и ухаживающими компонентами.
  • Уход за волосами: шампуни и кондиционеры на основе натуральных ингредиентов, таких как крапива и кориандр, разработанные с использованием гидропонных технологий.​
  • Ароматы для дома: ароматические свечи, диффузоры и наборы для создания уютной атмосферы.​

    • Экологическая ответственность

    Molton Brown придерживается принципов устойчивого развития:

  • Продукция не тестируется на животных и имеет сертификат Leaping Bunny.
  • С 2016 года производство является углеродно-нейтральным и использует 100% возобновляемую электроэнергию.
  • Бренд стремится к тому, чтобы к 2030 году 50% упаковки было многоразовым или пригодным для повторного использования.

    • Molton Brown продолжает сочетать традиции британской парфюмерии с инновационными технологиями и экологической ответственностью, предлагая потребителям по всему миру продукцию высочайшего качества.

    Андрій Заболоцький

    +38 (050) 334 46 63

    Inst: @andrii.zabolotskyi

    Андрій Іванета

    +380 (67) 402 51 57

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    www.primagroupbrands.com
     

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