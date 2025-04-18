Molton Brown: британская роскошь, высокие технологии и глобальное присутствие

Літо, пікнік, озеро, компанія друзів... і тиша? Та ну, це зовсім не про нас! Адже кожна пригода стає кращою з правивьним музичним супроводом. І саме тут приходить на допомогу портативна колонка - компактна, гучна, стильна, справжній герой будь-якої тусовки.