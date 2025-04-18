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Molton Brown: британская роскошь, высокие технологии и глобальное присутствие
17:57 18.04.2025 |
Бренд Molton Brown, основанный в 1971 году в Лондоне, за более чем полвека стал символом британской парфюмерной элегантности, инновационного подхода к производству и экологической ответственности. Сегодня он входит в состав японского концерна Kao Corporation, сохраняя при этом свою уникальность и качество.
Инновационные технологии производства
Molton Brown активно внедряет передовые технологии в производство своей продукции:
Глобальное присутствие
Продукция Molton Brown представлена более чем в 70 странах мира. Недавно бренд открыл флагманский магазин в Индонезии, предлагая покупателям уникальный опыт с использованием дополненной реальности и интерактивных технологий. Также Molton Brown активно расширяет своё присутствие в Малайзии, Гонконге, Макао, Сингапуре и Таиланде.
Molton Brown предлагает широкий спектр продукции:
Экологическая ответственность
Molton Brown придерживается принципов устойчивого развития:
Molton Brown продолжает сочетать традиции британской парфюмерии с инновационными технологиями и экологической ответственностью, предлагая потребителям по всему миру продукцию высочайшего качества.
Андрій Заболоцький
+38 (050) 334 46 63
Inst: @andrii.zabolotskyi
Андрій Іванета
+380 (67) 402 51 57
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