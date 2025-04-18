Как открыть ФОП онлайн с нуля: что нужно знать предпринимателю

Официальная регистрация как физического лица-предпринимателя - это первый шаг на пути к самостоятельному бизнесу. Хотите законно работать с клиентами, принимать безналичные платежи и уверенно развивать дело? Тогда пора разобраться, как все устроено. Ниже рассмотрим, как открыть ФОП максимально быстро и без лишних хлопот.

С чего начать: этапы регистрации

Есть два варианта, как оформить ФОП: в бумажной или электронной форме. Конечно, вы можете принести документы к госрегистратору, нотариусу или в ЦНАП. Но сегодня все можно сделать намного проще онлайн, не выходя из дома. Как это работает? Давайте разберем пошагово.

Необходимые документы

Все, что вам нужно - это паспорт (или документ, который его заменяет), ИНН и написанное заявление. Также желательно сразу определиться с системой налогообложения. В зависимости от того, хотите вы стать плательщиком единого налога или работать на общей системе налогообложения, дополнительно нужно подать соответствующее заявление.

Регистрация через «Дію»

Приятная новость: вам не нужно платить госпошлину - регистрация ФОП полностью бесплатна. Оформить все онлайн легко и быстро через портал «Дія». Для авторизации вам потребуется только мобильное приложение.

Как проверить регистрацию

По закону документы про регистрацию ФОП рассматриваются на протяжении 24 часов. Но на практике обычно все происходит быстрее - всего несколько часов и вы предприниматель!

Если вы регистрировались через «Дію», после завершения процедуры можно самостоятельно убедиться, внесены ли ваши данные в Реестр, проверив электронную выписку.

Получение электронной цифровой подписи

Что на первых этапах нужно сделать начинающему предпринимателю? Конечно, получить ЕЦП - это обязательный инструмент для работы с госреестрами и налоговой. Он нужен для:

подачи регистрационных и налоговых документов онлайн;

входа в электронный кабинет налогоплательщика;

работы с бухгалтерскими программами.

Кстати, в Райффайзен Банке вы можете оформить электронную подпись бесплатно всего за несколько минут онлайн.

Открытие счета в банке

Следующий вопрос, который становится перед новоиспеченными бизнесменами, - это как открыть предпринимательский счет в банке и зачем он нужен? По закону он обязателен для всех, кто работает с безналичными расчетами. А, согласитесь, принимать оплату только наличными сегодня не выгодно. Это значительно снизит количество ваших клиентов, а работать с юридическими лицами и госучреждениями будет и вовсе невозможно.

Кроем того, предпринимательский счет:

позволяет разделять личные и бизнес-финансы;

упрощает отчетность;

дает доступ к специализированным услугам (эквайринг, бесплатная КЭП для бизнес-клиентов и др.).

В том же Райфе вы можете открыть счет ФОП всего за 15 минут онлайн. Заполнить заявку можно прямо на сайте, заполнив опросник и пройдя верификацию через «Дію». После завершения регистрации установите приложение Raiffeisen Business Online, чтобы удобно управлять своим бизнес-счетом в любое время и в любом месте.

Открытие ФОП - это реальная возможность начать бизнес без больших затрат и бюрократии. Главное - правильно выбрать налоговую систему и подключить надежный банк для сопровождения бизнеса. Райффайзен Банк предоставляет весь необходимый функционал, чтобы вы могли сосредоточиться на своем деле, а не на бумажной волоките.