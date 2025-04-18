Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Портативна колонка: твоя музика завжди поруч

12:34 18.04.2025 |

Прес-релізи

Літо, пікнік, озеро, компанія друзів... і тиша? Та ну, це зовсім не про нас! Адже кожна пригода стає кращою з правивьним музичним супроводом. І саме тут приходить на допомогу портативна колонка - компактна, гучна, стильна, справжній герой будь-якої тусовки. Саме такі рішення, як компактна колонка з бездротовим підключенням, можна знайти на сайті магазину Комфі https://comfy.ua/ua/portable-sound/ - там зібрані найгарячіші новинки акустики. Бо хороша музика має бути з тобою всюди - від кухні до кемпінгу.


Чому варто мати портативну колонку

Сучасні динаміки Bluetooth - це вже не просто маленькі "пищалки", а повноцінні музичні системи у мініформаті. Вони видають басовий звук, підключаються до смартфона за секунди, тримають заряд весь день і навіть не бояться бризок - справжня мрія меломана. А найголовніше - не треба возити з собою кілограмову акустику з проводами: взяв колонку в рюкзак і вперед, музика всюди.

Серед основних переваг портативних колонок варто виділити:

  • захист від води - можна слухати у ванній, на пляжі або під дощем;
  • зарядка від USB - зручно, просто, швидко, навіть від павербанку;
  • відтворення до 10 годин - цілий день музики без підзарядки;
  • бездротове підключення - Bluetooth 5.0 та інші модні штуки;
  • стильний дизайн - колонка, яку не соромно показати в Instagram;
  • акустика для подорожей - легка, міцна, не боїться дороги.

    • Це універсальний гаджет для дому, вулиці, вечірок, трекінгу та навіть душу (бо в ньому найкраще звучать хіти 2000-х).


    Як вибрати ідеальну колонку

    Коли вибір такий великий, голова йде обертом. Але не хвилюйся - зараз усе розкладемо по поличках. Щоб знайти ідеальну портативну колонку, потрібно визначити, що для тебе важливіше: гучність, автономність, захист чи вау-дизайн?

    Щоб не прогадати з покупкою, варто звернути увагу на:

    1. Потужність звуку - чим вище Вт, тим гучнішою буде вечірка.
    2. Розмір та вага - якщо плануєш брати з собою, вибирай легку модель.
    3. Автономність - відтворення до 10 годин або й більше - must have.
    4. Наявність захисту від води - краще нехай буде, ніж шкодувати.
    5. Формат підключення - бездротове підключення обов'язково, але AUX чи карта пам'яті - теж приємно.
    6. Дизайн - хай колонка буде не тільки функціональною, а й красивою.
    7. Додаткові функції - наприклад, вбудований мікрофон для дзвінків або підсвітка для вечірок.

    З таким списком навіть бабуся зможе вибрати собі колонку для прослуховування шансону на балконі. А ти - для своїх диких вилазок і вечірок на природі.


    Висновок: музика завжди поруч із Comfy

    Життя занадто коротке, щоб слухати музику тільки вдома. Портативна колонка - це твій шанс зробити кожен момент особливим. Хочеш танцювати на даху? Співати на пікніку? Читати книжку на балконі з джазом у фоновому режимі? Вона створена саме для цього.

    З Comfy знайти свою ідеальну компактну колонку легко - просто переходь на comfy.ua, обирай модель, яка тебе надихає, і оформлюй замовлення. Бо музика - це не просто звуки. Це настрій. І портативна колонка точно допоможе його створити.
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 41,3825
    		  0,1673
    		 0,41
    EUR
    		 1
    		 47,0043
    		  0,1838
    		 0,39

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
      куп. uah % прод. uah %
    USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
    EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
    EUR -  - - -  - -

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес