Виконання контрактів з купівлі-продажу деревини на УЕБ демонструє стабільну позитивну динаміку

Українська енергетична біржа проводить відкриті та конкурентні торги необробленою деревиною й приділяє велику увагу виконанню договорів купівлі-продажу даним ресурсом сторонами, адже це є важливим компонентом біржової торгівлі, який безпосередньо впливає на ринок.

На електронному торговельному майданчику впроваджено моніторинг виконання контрактів. Він включає постійний діалог з учасниками торгів, супровід чинних договорів, оперативне розв’язання спірних питань та контроль передачі реалізованої деревини новому власнику.

На біржі впроваджено аналітичний модуль, що надає актуальну інформацію щодо виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини. Цей зручний інструмент є відкритим і доступним для кожного на офіційному сайті УЕБ.

За представленими даними, станом на 11 квітня 2025 року, за результатами першої декади II кварталу загальний рівень виконання договорів на УЕБ становить 11%, але тенденція до зростання позитивна й якщо вона такою залишиться й надалі, рівень виконання контрактів на УЕБ за результатами II кварталу поточного року має скласти понад 90%. Цьому сприяє не лише робота біржі у цьому напрямку, а й сумлінне виконання учасниками торгів деревиною взятих на себе зобов’язань та вдалі й вчасні реформи, запроваджені керівництвом лісової галузі.

До областей з найвищим рівнем виконання договорів входять: Вінницька область – 25%, Хмельницька область – 23%, Волинська область – 19%, Київська область – 11%.

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України» – 589 792,787 м3, фактично відвантажено – 64 672,656 м3, що складає 11%. Комунальні лісгоспи продали 3 971,342 м3 ресурсу, фактично відвантажено 329,815 м3 або 8,3%. Інші продавці реалізували 4 443,33 м3 сировини, фактично відвантажено 657,675 м3, що складає 14,8%.

У розрізі офісів ДП «Ліси України» найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс – 322 556,787 м3, фактично відвантажено 34 723,758 м3 або 10,8%. Подільський лісовий офіс реалізував 137 670 м3 ресурсу, фактично відвантажено 16 696,993 м3, що складає 12,1%. Карпатський лісовий офіс продав 129 566 м3 сировини, фактично відвантажено 13 251,905 м3 або 10,2%.

«Учасники торгів необробленою деревиною на УЕБ повинні мати впевненість у надійному виконанні укладених контрактів, адже це безпосередньо впливає на їхню господарську діяльність та можливість ефективного планування, – зазначив заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук. – На сьогодні на нашій біржі спостерігається стійка позитивна тенденція у виконанні біржових договорів, графіки постачання здебільшого дотримуються. Ми маємо всі підстави очікувати, що за підсумками II кварталу рівень виконання контрактів наблизиться до 90%».