Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виконання контрактів з купівлі-продажу деревини на УЕБ демонструє стабільну позитивну динаміку

15:52 14.04.2025 |

Прес-релізи

Українська енергетична біржа проводить відкриті та конкурентні торги необробленою деревиною й приділяє велику увагу виконанню договорів купівлі-продажу даним ресурсом сторонами, адже це є важливим компонентом біржової торгівлі, який безпосередньо впливає на ринок.

На електронному торговельному майданчику впроваджено моніторинг виконання контрактів. Він включає постійний діалог з учасниками торгів, супровід чинних договорів, оперативне розв’язання спірних питань та контроль передачі реалізованої деревини новому власнику.

На біржі впроваджено аналітичний модуль, що надає актуальну інформацію щодо виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини. Цей зручний інструмент є відкритим і доступним для кожного на офіційному сайті УЕБ.

За представленими даними, станом на 11 квітня 2025 року, за результатами першої декади II кварталу загальний рівень виконання договорів на УЕБ становить 11%, але тенденція до зростання позитивна й якщо вона такою залишиться й надалі, рівень виконання контрактів на УЕБ за результатами II кварталу поточного року має скласти понад 90%. Цьому сприяє не лише робота біржі у цьому напрямку, а й сумлінне виконання учасниками торгів деревиною взятих на себе зобов’язань та вдалі й вчасні реформи, запроваджені керівництвом лісової галузі.

До областей з найвищим рівнем виконання договорів входять: Вінницька область – 25%, Хмельницька область – 23%, Волинська область – 19%, Київська область – 11%.

Виконання контрактів з купівлі-продажу деревини на УЕБ демонструє стабільну позитивну динаміку

Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України» – 589 792,787 м3, фактично відвантажено – 64 672,656 м3, що складає 11%. Комунальні лісгоспи продали 3 971,342 м3 ресурсу, фактично відвантажено 329,815 м3 або 8,3%. Інші продавці реалізували 4 443,33 м3 сировини, фактично відвантажено 657,675 м3, що складає 14,8%.

У розрізі офісів ДП «Ліси України» найбільше необробленої деревини продав Столичний лісовий офіс – 322 556,787 м3, фактично відвантажено 34 723,758 м3 або 10,8%. Подільський лісовий офіс реалізував 137 670 м3 ресурсу, фактично відвантажено 16 696,993 м3, що складає 12,1%. Карпатський лісовий офіс продав 129 566 м3 сировини, фактично відвантажено 13 251,905 м3 або 10,2%.

Виконання контрактів з купівлі-продажу деревини на УЕБ демонструє стабільну позитивну динаміку

«Учасники торгів необробленою деревиною на УЕБ повинні мати впевненість у надійному виконанні укладених контрактів, адже це безпосередньо впливає на їхню господарську діяльність та можливість ефективного планування, – зазначив заступник генерального директора ТОВ «УЕБ» Костянтин Шевчук. – На сьогодні на нашій біржі спостерігається стійка позитивна тенденція у виконанні біржових договорів, графіки постачання здебільшого дотримуються. Ми маємо всі підстави очікувати, що за підсумками II кварталу рівень виконання контрактів наблизиться до 90%».  
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9277  0,03 0,07 41,5800  0,08 0,18
EUR 46,3442  0,53 1,16 47,4312  0,35 0,73

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3300  0,04 0,10 41,3500  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес