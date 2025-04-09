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АНАЛІТИКА

У березні на УЕБ реалізовано понад 443 тис. куб. м необробленої деревини на 1,53 млрд грн

16:21 09.04.2025 |

Прес-релізи

Ринок необробленої деревини на Українській енергетичній біржі продовжує демонструвати ефективність та стабільний попит з боку учасників. Так, у березні 2025 року на аукціонах УЕБ лісові господарства продали 443,29 тис. куб. м даного ресурсу на 1,53 млрд грн (з ПДВ). А саме: реалізовано 246,87 тис. куб. м круглих лісоматеріалів на загальну суму 1,21 млрд грн (з ПДВ) та 196,42 тис. куб. м деревини дров’яної на суму 325,19 млн грн (з ПДВ). Розподіл продажів необробленої деревини у відсотках був наступним: 56% – круглі лісоматеріали, 44% – деревина дров’яна.

Фото (графік)

Завдяки крокам аукціонів лісгоспи отримали додатковий дохід на суму 219,04 млн грн (з ПДВ).

Реалізація необробленої деревини відбувалась у Київській, Житомирській, Івано-Франківській, Хмельницькій та інших областях.

Щодо круглих лісоматеріалів, то найбільше продано сосни, ялини та дубу, де частка їх реалізації у загальній структурі склала 50,59%, 32,67% і 5,27% відповідно. Також були продажі таких порід як ялиця, бук, ясен, осика, липа та інші.

Стосовно деревини дров’яної, то переважну більшість дров (76%) було продано для промислового використання, тоді як 24% було реалізовано для непромислового. Серед деревини дров’яної найбільший попит мали дрова породи сосна, яка склала 57% від загального обсягу.

Також фахівці біржі регулярно розраховують тижневі та місячні індекси середньозважених цін на круглі лісоматеріали. Ці дані підвищують прозорість ринку та є бенчмарком.

У порівнянні з минулим місяцем середньозважені ціни на більшість круглих лісоматеріалів знизилися.

Найбільше зростання зафіксовано на ялицю, вартість якої сягнула 4 041,39 грн за куб. м (з ПДВ). Однією з основних причин був підвищений попит на вищий клас якості в порівнянні з попереднім періодом.

Зовсім інша цінова динаміка спостерігалася щодо вільхи. Вартість цієї породи деревини зазнала найбільшого зниження, склавши 3 254,01 грн за куб. м (з ПДВ). У березні попит на вільху зменшився, а також змістився у бік нижчого класу якості.

«Торги на Українській енергетичній біржі завжди відкриті, прозорі, конкурентні й доступні кожному. Ціна на сировину формується за ринковим принципом попиту та пропозиції, а тому є справжньою. У березні ми маємо доволі гарні показники з продажу необробленої деревини – реалізовано понад 443 тис. куб. м цього ресурсу. Також слід зазначити, що біржа постійно уважно стежить за виконанням контрактів й наразі виконання договорів складає 86%», – розповів Костянтин Шевчук, заступник генерального директора УЕБ.
 

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