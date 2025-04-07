Новий MITSUBISHI PAJERO SPORT – втілення потужності та стилю

Новий MITSUBISHI PAJERO SPORT - це ідеальне поєднання сучасних технологій, неперевершеної потужності та вишуканого стилю. Цей позашляховик створений для тих, хто цінує комфорт, безпеку та надійність у будь-яких умовах. Незалежно від того, чи пересуваєтесь ви міськими дорогами або долаєте бездоріжжя, PAJERO SPORT забезпечить максимальну впевненість за кермом.

Новий MITSUBISHI PAJERO SPORT - це повнопривідний рамний позашляховик, який відрізняється комфортабельним салоном та використанням новітніх технологій. Авто представлене в чотирьох комплектаціях, тому можна підібрати варіант, який найбільше підходить до ваших побажань.





Особливості дизайну

Представлена модель відрізняється виразним дизайном у стилі Dynamic Shield. Це надає автівці агресивного вигляду та підкреслює потужність. Машина обладнана стильними світлодіодними фарами, має хромовані деталі та досить масивну й помітну радіаторну сітку. Усе це створює незабутній образ.

Кузов має витончені лінії, які роблять авто охайним та покращують аеродинаміку. Збільшений кліренс підвищує прохідність автомобіля. Не менш сучасним ти стильним є інтер'єр нового MITSUBISHI PAJERO. Він вражає своєю розкішшю та функціональністю. Ця автівка не лише красива та стильна, але й ще практична.

В оздобленні використані високоякісні матеріали, ергономічні сидіння з електричним регулюванням. Преміальна мультимедійна система з 8-дюймовим дисплеєм зробить поїздки приємними та дасть можливість прослуховувати улюблені музичні треки. Кольорова рідкокристалічна панель приладів поєднує в собі спідометр, тахометр та іншу інформацію про автомобіль.

Двигун та основні характеристики

PAJERO SPORT має 2,4-літровий двигун із системою MIVEC, турбокомпресор зі змінною геометрією. Також використовується паливна система високого тиску впорскування пального. Потужність мотора складає 133 кВт за 3500 об/хв (181 к. с.) з максимальним крутним моментом 430 Нм за 2500 об/хв. Це забезпечує гарну динаміку, хорошу тягу на низьких обертах та м'який старт.

Також представлений автомобіль має 8-ступеневу автоматичну коробку передач. Вона забезпечує ефективну роботу двигуна та плавне прискорення. Трансмісія обладнана ручним перемиканням, що дає можливість швидко переходити з однієї передачі на іншу. Це дозволяє підлаштовуватись під звивисті дороги, виконувати гальмування мотором на крутих спусках або ж, навпаки, прискорюватись під час маневрів.

Безпека - понад усе

За весь час свого існування марка MITSUBISHI зарекомендувала себе як надійна та безпечна. Нова модель не є виключенням завдяки найсучаснішим системам безпеки:

FCM - система запобігання фронтальному зіткненню. Вона використовує спеціальний радар, який може виявляти перешкоди попереду та запобігати зіткненню. Якщо система фіксує небезпеку, то завчасно попередить автомобіліста, або ж сама автоматично застосує гальма, щоб уникнути зіткнення. BSW - контроль сліпих зон. В оновленій моделі замість датчиків встановлені радіолокаційні радари. Вони попереджають про загрозу в сліпих зонах, яких зазвичай не бачить водій. RCTA - попередження про перехресний рух ззаду.

Якщо все ж зіткнення сталось, ситуації бувають різні, водія допоможе захистити сім подушок безпеки. Вони гарно поглинають силу удару. При фронтальних зіткненнях передбачені фронтальні подушки безпеки для пасажирів попереду, а також окрема подушка, яка захищає коліна водія. Також є захист при бокових ударах на рівні грудей та голови пасажира.

Новий PAJERO SPORT ー це не просто позашляховик, а справжній символ потужності, витривалості та інновацій. Він створений для тих, хто прагне свободи та готовий до пригод. Детальніше ознайомитись з комплектаціями та їхніми можливостями можна, завітавши до автосалону «MITSUBISHI Арма Моторс Київ».

Це офіційний дилер виробника, тому тут вам запропонують ще й оригінальні аксесуари, сервісне обслуговування. Це найбезпечніший та найпрактичніший варіант, якщо ви хочете придбати нове та надійне авто.