Фінансові новини
- |
- 07.04.25
- |
- 16:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Новий MITSUBISHI PAJERO SPORT – втілення потужності та стилю
12:20 07.04.2025 |
Новий MITSUBISHI PAJERO SPORT - це ідеальне поєднання сучасних технологій, неперевершеної потужності та вишуканого стилю. Цей позашляховик створений для тих, хто цінує комфорт, безпеку та надійність у будь-яких умовах. Незалежно від того, чи пересуваєтесь ви міськими дорогами або долаєте бездоріжжя, PAJERO SPORT забезпечить максимальну впевненість за кермом.
Новий MITSUBISHI PAJERO SPORT - це повнопривідний рамний позашляховик, який відрізняється комфортабельним салоном та використанням новітніх технологій. Авто представлене в чотирьох комплектаціях, тому можна підібрати варіант, який найбільше підходить до ваших побажань.
Особливості дизайну
Представлена модель відрізняється виразним дизайном у стилі Dynamic Shield. Це надає автівці агресивного вигляду та підкреслює потужність. Машина обладнана стильними світлодіодними фарами, має хромовані деталі та досить масивну й помітну радіаторну сітку. Усе це створює незабутній образ.
Кузов має витончені лінії, які роблять авто охайним та покращують аеродинаміку. Збільшений кліренс підвищує прохідність автомобіля. Не менш сучасним ти стильним є інтер'єр нового MITSUBISHI PAJERO. Він вражає своєю розкішшю та функціональністю. Ця автівка не лише красива та стильна, але й ще практична.
В оздобленні використані високоякісні матеріали, ергономічні сидіння з електричним регулюванням. Преміальна мультимедійна система з 8-дюймовим дисплеєм зробить поїздки приємними та дасть можливість прослуховувати улюблені музичні треки. Кольорова рідкокристалічна панель приладів поєднує в собі спідометр, тахометр та іншу інформацію про автомобіль.
Двигун та основні характеристики
PAJERO SPORT має 2,4-літровий двигун із системою MIVEC, турбокомпресор зі змінною геометрією. Також використовується паливна система високого тиску впорскування пального. Потужність мотора складає 133 кВт за 3500 об/хв (181 к. с.) з максимальним крутним моментом 430 Нм за 2500 об/хв. Це забезпечує гарну динаміку, хорошу тягу на низьких обертах та м'який старт.
Також представлений автомобіль має 8-ступеневу автоматичну коробку передач. Вона забезпечує ефективну роботу двигуна та плавне прискорення. Трансмісія обладнана ручним перемиканням, що дає можливість швидко переходити з однієї передачі на іншу. Це дозволяє підлаштовуватись під звивисті дороги, виконувати гальмування мотором на крутих спусках або ж, навпаки, прискорюватись під час маневрів.
Безпека - понад усе
За весь час свого існування марка MITSUBISHI зарекомендувала себе як надійна та безпечна. Нова модель не є виключенням завдяки найсучаснішим системам безпеки:
- FCM - система запобігання фронтальному зіткненню. Вона використовує спеціальний радар, який може виявляти перешкоди попереду та запобігати зіткненню. Якщо система фіксує небезпеку, то завчасно попередить автомобіліста, або ж сама автоматично застосує гальма, щоб уникнути зіткнення.
- BSW - контроль сліпих зон. В оновленій моделі замість датчиків встановлені радіолокаційні радари. Вони попереджають про загрозу в сліпих зонах, яких зазвичай не бачить водій.
- RCTA - попередження про перехресний рух ззаду.
Якщо все ж зіткнення сталось, ситуації бувають різні, водія допоможе захистити сім подушок безпеки. Вони гарно поглинають силу удару. При фронтальних зіткненнях передбачені фронтальні подушки безпеки для пасажирів попереду, а також окрема подушка, яка захищає коліна водія. Також є захист при бокових ударах на рівні грудей та голови пасажира.
Новий PAJERO SPORT ー це не просто позашляховик, а справжній символ потужності, витривалості та інновацій. Він створений для тих, хто прагне свободи та готовий до пригод. Детальніше ознайомитись з комплектаціями та їхніми можливостями можна, завітавши до автосалону «MITSUBISHI Арма Моторс Київ».
Це офіційний дилер виробника, тому тут вам запропонують ще й оригінальні аксесуари, сервісне обслуговування. Це найбезпечніший та найпрактичніший варіант, якщо ви хочете придбати нове та надійне авто.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна відправить до Вашингтона делегацію для продовження переговорів щодо угоди про надра
|Глава мінфіну США розкритикував Зеленського та його оточення
|Україна обрала юридичну компанію для супроводу угоди про надра зі США - Президент
|Війська Росії цілеспрямовано вдарили дроном по Херсонській ТЕЦ – президент
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Чому варто обрати платежі в додатку Термінал для вашого бізнесу
|Морква по-корейськи: як побудувати прибутковий бізнес на простому продукті
|ТОП-5 арбітражних конференцій для відвідування у 2025 році
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
|Ми довели, що організований товарний ринок працює під час війни – все прозоро і зрозуміло – Голова НКЦПФР
|BlackBox Osint про користь від застосування OSINT-технологій для державних органів та бізнесу
Бізнес
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів
|Samsung подає новий позов проти китайського виробника дисплеїв BOE
|TikTok ймовірно оштрафують на €500 млн за передачу даних з ЄС до Китаю — Bloomberg
|Amazon готується до запуску перших інтернет-супутників для конкуренції зі Starlink
|Оголошена вартість та характеристики хмарного ПК Windows 365 Link
|Техніка Apple може подорожчати. NYT оцінив вплив нових мит Трампа
|Reuters: Нові мита Трампа охоплять імпорт авто та запчастин на понад $460 млрд на рік