Чому варто обрати платежі в додатку Термінал для вашого бізнесу

Цифрові технології стрімко змінюють правила ведення бізнесу. Сьогодні успішний підприємець - це не лише той, хто має якісний продукт чи послугу, а й той, хто забезпечує максимальну зручність для клієнта. Одним із ключових аспектів є прийом оплат. І саме тут на допомогу приходять платежі в додатку Термінал від ПриватБанку - просте, доступне та сучасне рішення для малого бізнесу в Україні.

Що таке додаток Термінал

Мобільний застосунок Термінал для бізнесу на iPhone та для Android - це зручний сервіс від ПриватБанку, який перетворює ваш смартфон на повноцінний POS-термінал. За допомогою технології NFC ваш телефон може приймати безконтактні платежі з карток, смартфонів, годинників - тобто з усього, що підтримує Apple Pay, Google Pay або інші платіжні сервіси.

Цей інструмент чудово підходить для:

малих підприємців, які працюють на ринку, в майстернях або на виїзді;

кур'єрських служб і доставки;

салонів краси, майстрів нігтьового сервісу, масажистів;

фрілансерів та консультантів;

волонтерів і громадських ініціатив.

Завдяки простому інтерфейсу та швидкому підключенню, додаток легко інтегрується у щоденну роботу без додаткових витрат. Це сучасне рішення для тих, хто хоче приймати оплати професійно, але без зайвого обладнання.

Переваги здійснення платежів у додатку Термінал

Переваги здійснення платежів у додатку Термінал очевидні для будь-якого підприємця, який прагне зробити процес оплати простим, швидким і безпечним.

Зручність та швидкість

Здійснювати платежі тепер максимально просто. Вам не потрібно мати окремий фізичний термінал - достатньо лише смартфона з NFC. Клієнт підносить свою карту чи телефон до вашого пристрою, а гроші миттєво зараховуються на рахунок.

Безпека

Застосунок відповідає міжнародним стандартам безпеки PCI DSS, використовує захищене з'єднання, а всі транзакції шифруються. Ви отримуєте такий самий рівень безпеки, як у банкоматі чи традиційному POS-терміналі. Додатково, ПриватБанк здійснює постійний моніторинг для виявлення шахрайських операцій.

Підтримка безконтактних платежів

З послугами еквайрингу від ПриватБанку платежі з карток із PayPass, смартфонів з Apple Pay або Google Pay, годинників - усе це підтримується. Вашим клієнтам не потрібно мати готівку або навіть фізичну картку - лише смартфон у кишені.

Інтеграція з бухгалтерією та аналітикою

Кожен платіж автоматично фіксується у вашому особистому кабінеті. Ви бачите суму, час, клієнта та інші дані. Це полегшує ведення обліку, спрощує підготовку до звітності та дозволяє швидко аналізувати фінансову активність.

Мобільність

Забудьте про прив'язку до локації. Ви можете приймати оплату в кав'ярні, на даху офісу, на природі або в салоні авто. Вся система працює на вашому смартфоні. Все, що вам потрібно - стабільний інтернет та NFC-чип у телефоні.

Як почати використовувати застосунок

Щоб почати приймати безконтактні платежі в додатку Термінал для Android або iOS, завантажте застосунок в Google Play чи App Store. Зареєструйтеся та підключіть послугу еквайрингу для отримання коштів на рахунок. Перевірте наявність NFC у вашому смартфоні та активуйте режим прийому платежів. Готово! Тепер ваш смартфон - це термінал.

Платежі в додатку Термінал - це не просто альтернатива класичним пристроям, це крок у майбутнє для вашого бізнесу. Ви економите на обладнанні, підвищуєте зручність для клієнтів, а головне - залишаєтесь мобільними й сучасними.

Якщо ви прагнете розвивати бізнес, бути відкритими до нових можливостей і відповідати очікуванням клієнтів - почніть використовувати застосунок Термінал для бізнесу вже сьогодні.