Сравнение складских решений Hangcha и Niuli

Выбор складской техники - это всегда баланс между ценой, функциональностью и надёжностью. На рынке много брендов, но два из них особенно популярны среди владельцев складов: Hangcha и Niuli. Что лучше? Как не переплатить, но и не столкнуться с постоянными поломками? Давайте разбираться.

Hangcha: мощность и технологии

Hangcha - это про надёжность и высокие нагрузки. Этот бренд давно зарекомендовал себя как производитель техники для крупных складов и логистических центров. Их модели отличаются:

Долговечностью - качественные материалы и современные технологии сборки.

Высокой грузоподъёмностью - например, электропогрузчик HC J 6-8 т без проблем справляется с тяжёлыми паллетами.

Экономичностью - электромоторы Hangcha потребляют меньше энергии по сравнению с аналогами.

Но есть и нюансы. Hangcha предлагает продвинутые технологии, и за это приходится платить. Если вам нужна мощная техника для больших нагрузок - это отличный вариант. Но если склад небольшой и бюджеты ограничены, можно рассмотреть более доступные альтернативы.

Niuli: компактность и бюджетные решения

Niuli - это китайский бренд, ориентированный на доступность. Их техника стоит дешевле, чем у конкурентов, но при этом справляется с базовыми задачами. Например, штабелёр Niuli CTY - простой, но надёжный вариант для небольших складов.

Плюсы Niuli:

Доступная цена.

Простота конструкции, что упрощает ремонт.

Подходит для небольших помещений.

Но стоит учитывать, что у Niuli более простые комплектующие, а значит, техника требует большего внимания к обслуживанию.

Hangcha или Niuli: что выбрать?

Если ваш склад работает с тяжёлыми грузами и интенсивными нагрузками, лучше вложиться в Hangcha. Если же техника нужна для эпизодической работы или небольших складских помещений, Niuli может стать разумным выбором.

Независимо от выбора бренда, ключевой фактор - качество техники и её обслуживание. Погрузочная техника TEKMAN предлагает надёжные решения для любого склада: от бюджетных штабелёров до мощных электропогрузчиков. Выбирая TEKMAN, вы получаете оптимальное сочетание цены, долговечности и технической поддержки.