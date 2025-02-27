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АНАЛІТИКА

Украина нарастила долю отечественных огнезащитных материалов до 80% — лидер отрасли «Ковлар Групп»

18:57 27.02.2025 |

Прес-релізи

Доля импортируемых огнезащитных материалов уменьшилась с 80% в 2016 г. до 20% в 2024 г., сообщил руководитель «Ковлар Групп» Константин Калафат в интервью «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что компания на старте работы в 2015 году ставила цель использовать опыт американских строителей, чтобы создать доступный отечественный материал для огнезащиты стальных конструкций. Первым продуктом компании стала штукатурная смесь Ammokote GP-240. Далее компания инвестировала в организацию собственного цеха и складских помещений, приобретение необходимого оборудования, создание научно-исследовательской лаборатории, а также разработку и испытания новых огнезащитных материалов, которых сейчас насчитывается более 20 позиций

«Наличие в стране качественной огнезащитной продукции Ammokote создало объективные условия для позитивных изменений в направлении импортозамещения. С момента выхода на рынок огнезащиты Украины предприятия «Ковлар Групп» наблюдается устойчивая динамика уменьшения доли огнезащитных материалов, импортируемых в Украину, от 80% в 2016 году до 20% в 2024 году», - сообщил Калафат.

Он подчеркнул, что на пути становления компания получила поддержку и помощь от киевского бизнеса.

«Первые партии огнезащитной штукатурки мы производили на базе НПП «Укрвермикулит», а огнезащитные краски - на оборудовании ведущего украинского производителя Kompozit. Наше предприятие также плодотворно сотрудничает с институтами НАН Украины по вопросам научных исследований с целью разработки новых инновационных средств огнезащиты. На волонтерских началах мы помогаем украинским ученым в организации пилотных производств и внедрении научных результатов», - рассказал Калафат.

ООО «Ковлар Групп» основано в 2015 году, уставный фонд 1,2 млн грн, конечные бенефициары Константин Калафат (40%), Андрей Озейчук (35%) и Любовь Вахитова (25%). Согласно данным опендатабот, по итогам трех кварталов 2024 года компания получила 73 млн 726,4 тыс. грн дохода; чистая прибыль 10 млн 228,6 тыс грн.

Полный текст интервью с Константином Калафатом будет опубликован на сайте «Интерфакс-Украина».
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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