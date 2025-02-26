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АНАЛІТИКА

У 2024 році загальний показник виконання договорів купівлі-продажу деревини в Україні майже 88%, але ринок ще більше можна удосконалити – АДПУ

16:33 26.02.2025 |

Прес-релізи


ГС «Асоціація деревообробних підприємств України» здійснює моніторинг ринку деревини й публікує показники виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини.

Слід зазначити, що з прийняттям змін у законодавстві, з липня 2021 року майже вся необроблена деревина продається лише на біржах, що мають відповідну ліцензію від НКЦПФР. Це дозволяє здійснювати контроль та проводити аналіз головних ринкових показників, а отже і робити певні висновки.

Представлені дані свідчать, що за результатами 2024 року загальний показник виконання контрактів купівлі-продажу деревини становить 87,89%. Це гарне досягнення є свідченням гарної та спільної роботи покупців, продавців та організаторів торгів. Продано 11 236 053 м3, фактично відвантажено 9 875 458 м3. 
 
«Результати 2024 року, щодо виконання договорів купівлі-продажу, свідчать, що організований ринок деревини в Україні вже працює та постійно розвивається. Проте всю систему  можна і потрібно вдосконалювати, особливо в контексті захисту чесних українських підприємств. По-перше, потрібно продовжити мораторій на експорт сировини. По-друге, першочерговий доступ до купівлі сировини на біржових торгах мають отримати саме вітчизняні переробники, які будуть включені до відповідного реєстру. Це зробить ринок більш прозорим та справедливим. Ці та інші кроки вже передбачені в ПЗУ «Про ринок деревини», який підтримано економічним комітетом ВРУ. Сподіваємось, що ВРУ прийме його в найкоротші терміни, що дозволить розвивати систему далі»,  –  наголосив Андрій Циганок, виконавчий директор ГС «АДПУ».
 

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