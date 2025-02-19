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Как оформить виртуальную карту для покупок в интернете от Райффайзен Банка

17:12 19.02.2025 |

Прес-релізи

Онлайн-шопинг становится все популярнее, и удобство покупок через интернет неоспоримо. Но безопасность платежей - важный вопрос. Виртуальная карта для покупок в интернете помогает сделать процесс оплаты не только удобным, но и защищенным. В этой статье мы расскажем, что такое виртуальная карта, какие у нее преимущества и как ее оформить всего за несколько минут в одном из наибольших банков страны - Райффайзен Банке.


Что такое виртуальная карта для покупок в интернете

Виртуальная карта - это цифровой аналог обычной банковской карты, который существует только в электронной форме. Ее можно использовать для проведения платежей, не имея при этом физического носителя, а оформление карты онлайн занимает считанные минуты. Больше не нужно носить с собой пластик, добавляйте карту в электронный кошелек и ваши средства всегда под рукой!


Преимущества использования виртуальной карты

Секрет популярности виртуальных карт прост:

  • безопасность - при оплате через виртуальную карту ваши настоящие данные не раскрываются, что снижает риск кражи информации;
  • контроль расходов - вы можете установить лимиты на траты и легко следить за списаниями через мобильное приложение или интернет-банкинг;
  • удобство - оформление карты происходит онлайн - не нужно посещать банк или заполнять бумажные документы;
  • быстрая активация - после оформления карта сразу готова к использованию, что позволяет совершать покупки без задержек.

    • Кроме основных преимуществ виртуальной карты, стоит отметить, что Райффайзен Банк предлагает и другие удобные финансовые решения. Например, рассрочки на автомобили будут полезны для тех, кто планирует обновить автопарк или приобрести авто в кредит. Данная программа позволяет гибко планировать бюджет, распределяя платежи на удобные сроки, что особо выгодно для корпоративных клиентов.


    Как оформить карту онлайн в Райфе

    Чтобы оформить виртуальную карту, вам должно быть больше 18 лет и вам понадобится приложение "Дія" с заранее активированной подписью. Заказать карту можно на сайте банка или через мобильное приложение MyRaif. Для этого нужно просто заполнить специальную форму, выбрав наиболее подходящую для вас карту, и добавить ее в Google Pay или Apple Pay. 

    В личном кабинете вы можете изучить предлагаемые варианты и выбрать тот, который соответствует вашим потребностям. Если вас интересуют дополнительные возможности, обратите внимание на предложения с дополнительными привилегиями. Например, узнайте, какие mastercard gold преимущества предоставляет для корпоративных клиентов или выберите карты со специальными скидками и дополнительным кэшбэком для частных лиц.

    Виртуальная карта для покупок в интернете - это современное и безопасное решение для всех, кто активно использует онлайн-сервисы. Благодаря простоте оформления и высокой степени защиты, вы можете совершать покупки без лишних забот о безопасности ваших данных. Если вы цените свое время и безопасность, оформляйте виртуальную карту уже сегодня в Райффайзен Банке.
     

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