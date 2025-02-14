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Скільки можна заробити в Чехії. Огляд зарплат у різних галузях

11:20 14.02.2025 |

Прес-релізи

Чехія залишається тією країною, яка все ще актуальна для українців. Саме тому вакансії в Чехії на сайті можуть стати справжнім шансом для розвитку. Такий варіант доступний і для українців.


Загалом, Чехія є однією з найбільш популярних країн серед українців, які шукають роботу за кордоном без досвіду. Вона приваблює не тільки стабільною економікою, але й доступними умовами для трудової міграції.

З 2025 року ринок праці в Чехії продовжує розвиватися, і зарплати в різних галузях варіюються залежно від кваліфікації, досвіду та місця роботи.


Заробітки в Чехії: всі основні параметри 

Середня заробітна плата в Чехії у 2025 році складає близько 40 000-50 000 чеських крон на місяць (приблизно 2000-2100 євро). Однак ця цифра може значно варіюватися залежно від галузі, регіону, рівня кваліфікації працівника.

Робота в Чехії у 2025 році пропонує великий вибір можливостей для українців, від високооплачуваних посад в ІТ та медицині до більш доступних варіантів у торгівлі та обслуговуванні. Проте перед міграцією варто більше приділяти уваги новинам і відповідним порталам новин.


Скільки можна заробити в IT?

Саме ІТ-галузь в Чехії є однією з найбільш швидкозростаючих. Чеська республіка приваблює висококваліфікованих фахівців з України та інших країн завдяки високим зарплатам.

Мова йде про розробника програмного забезпечення (Software Developer). Він заробляє від 50 000 до 90 000 чеських крон на місяць. ІТ-консультант заробляє 45 000-75 000 чеських крон. Системний адміністратор може заробляти в Чехії 40 000-60 000 чеських крон.

Для тих, хто шукає роботу в ІТ-сфері, одним з найбільш зручних інструментів є сайт layboard.com, який пропонує актуальні вакансії в Чехії, включаючи позиції для розробників та ІТ-спеціалістів.


Скільки можна заробити в медицині?

Сфера медицини надзвичайна перспективна в багатьох країнах Європи. Якщо говорити про Чехію, то саме медична сфера одна із найкращих для працевлаштування українців.


Скільки можна заробити в Чехії:

1.     Лікар: від 2000 до 2400 євро.

2.     Медсестра/медбрат: від 900 до 1500 євро.

3.     Фармацевт: понад 1500 євро.

Зарплати лікарів можуть суттєво варіюватися залежно від спеціалізації та досвіду роботи. Важливо, що лікарі та медичні працівники в Чехії часто отримують додаткові бонуси та пільги, що робить роботу в цій галузі ще більш привабливою.


Скільки можна заробити на будівництві?

Будівельна галузь та інженерія є ще одними секторами, де можна отримати непогану заробітну плату, зокрема на великих будівельних об'єктах та інженерних проєктах. Інженер може заробити близько 40 тисяч, а електрик приблизно 60 тисяч. Архітектор в Чехії може отримати 45 000-80 000 чеських крон.


Скільки можна заробити у сфері обслуговування?

Хоча зарплати в цих сферах не такі високі, як у технічних галузях, вони все одно є досить конкурентоспроможними для українців, які бажають знайти роботу в Чехії.

На які зарплати можна розраховувати:

1.     Менеджер з продажу: від 35 000 до 50 000 чеських крон (залежно від своїх продажів).

2.     Касир: від 25 000-35 000 чеських крон.

3.     Офіціант/офіціантка: 20 000-30 000 чеських крон.

Робота в ресторанах та магазинах може бути вигідною для молодих людей або тих, хто шукає тимчасову роботу для початку кар'єри в Чехії.


Скільки можна заробити на логістиці?

Досить перспективною можна вважати й сферу логістики. Чехія є важливим транспортним вузлом Європи, тому робота в галузі транспорту та логістики має великий попит.

Наприклад, водій вантажного транспорту заробляє приблизно 35 000-70 000 чеських крон (це середня зарплата по регіонах).


Скільки можна заробити на сільському господарстві та переробній промисловості?

Заробітна плата в сільському господарстві та переробній промисловості в Чехії варіюється залежно від типу діяльності та сезону. Наприклад, працівник на фермі заробляє 20 000-40 000 чеських крон, а працівник на заводі (переробка продукції) 25 000-55 000 чеських крон.

Ці вакансії популярні серед тих, хто шукає роботу без спеціалізованої освіти, але готовий працювати фізично.
 

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