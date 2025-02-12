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АНАЛІТИКА

Створення мобільного додатку Pilum24

18:03 11.02.2025 |

Прес-релізи

У сучасному світі мобільні додатки стали невід'ємною частиною бізнесу, забезпечуючи зручність і доступність послуг для користувачів. Pilum24, відома своїми сервісами просування на YouTube і TikTok, розширює свою діяльність, пропонуючи розробку мобільних додатків. У цій статті ми розповімо, як створюється додаток Пілум 24, які технології використовуються і які переваги це дає клієнтам.


Етапи створення мобільного застосунку Пілум24

1. Аналіз і проєктування
  • Визначення цілей і завдань застосунку
  • Аналіз конкурентів і потреб аудиторії
  • Розробка технічного завдання і прототипів


    • 2. UI/UX-дизайн
  • Створення зручного інтерфейсу з урахуванням користувацького досвіду
  • Розробка візуального стилю, анімацій та навігації


    • 3. Розробка
  • Вибір технологій: Flutter для кросплатформної розробки
  • Інтеграція API для зв'язку із сервісами Pilum 24
  • Реалізація функціоналу: реєстрація, замовлення послуг, оплата


    • 4. Тестування
  • Перевірка функціональності на різних пристроях
  • Виправлення багів та оптимізація продуктивності


    • 5. Запуск і підтримка
  • Публікація в App Store і Google Play
  • Оновлення, технічна підтримка та покращення функціоналу

    • Замовити мобільний застосунок


    Pilum24 пропонує повний цикл розробки мобільних додатків. Ми враховуємо індивідуальні потреби клієнта, створюючи зручні та функціональні рішення для бізнесу. Залиште заявку, і наші фахівці допоможуть вам реалізувати проєкт.


    Вартість створення мобільного застосунку

    Ціна розробки залежить від складності проєкту, набору функцій і використовуваних технологій. Ми пропонуємо гнучкі тарифи, які підійдуть як для стартапів, так і для великих компаній. Зв'яжіться з нами для розрахунку вартості вашого застосунку.


    Розробка кросплатформних додатків

    Використання технологій, як-от Flutter, дає змогу створювати застосунки, що працюють одразу на iOS і Android. Це знижує витрати на розробку і прискорює вихід продукту на ринок.


    Створення програми для стартапу

    Якщо у вас є ідея для стартапу, але немає технічного рішення, Пілум24 допоможе вам розробити MVP-продукт. Ми запропонуємо оптимальні технології та допоможемо запустити додаток з мінімальними витратами.


    Переваги застосунку Pilum 24

  • Зручність - усі послуги в одному мобільному додатку
  • Швидкий доступ - простий та інтуїтивний інтерфейс
  • Безпека - надійний захист даних користувачів
  • Автоматизація - можливість керувати замовленнями в кілька кліків

    • Створення мобільного застосунку Пілум 24 - це стратегічний крок, що дає змогу клієнтам легко і швидко замовляти послуги просування. Використання сучасних технологій і продуманий дизайн роблять додаток зручним і ефективним інструментом для користувачів.

    Створення мобільного додатку Pilum 24 - це стратегічний крок, що дозволяє клієнтам легко і швидко замовляти послуги просування. Завдяки сучасним технологіям і продуманому інтерфейсу, користувачі отримують зручний інструмент для роботи з платформою.

    Крім того, мобільний додаток сприяє підвищенню лояльності клієнтів, забезпечуючи швидкий доступ до послуг і зручне управління замовленнями. Інтеграція передових рішень, таких як кросплатформна розробка на Flutter, гарантує високу продуктивність і якісний користувацький досвід.

    Пілум24 не тільки надає сервіси просування, а й допомагає бізнесу масштабуватися, пропонуючи розробку мобільних додатків для різних сфер діяльності. Незалежно від складності проєкту, наша команда готова реалізувати ваш задум з урахуванням усіх сучасних вимог ринку.

    Готові замовити мобільний додаток для свого бізнесу? Pilum24 допоможе вам реалізувати вашу ідею!
     

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