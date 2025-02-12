Фінансові новини
- |
- 12.02.25
- |
- 04:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Створення мобільного додатку Pilum24
18:03 11.02.2025 |
У сучасному світі мобільні додатки стали невід'ємною частиною бізнесу, забезпечуючи зручність і доступність послуг для користувачів. Pilum24, відома своїми сервісами просування на YouTube і TikTok, розширює свою діяльність, пропонуючи розробку мобільних додатків. У цій статті ми розповімо, як створюється додаток Пілум 24, які технології використовуються і які переваги це дає клієнтам.
Етапи створення мобільного застосунку Пілум241. Аналіз і проєктування
2. UI/UX-дизайн
3. Розробка
4. Тестування
5. Запуск і підтримка
Замовити мобільний застосунок
Pilum24 пропонує повний цикл розробки мобільних додатків. Ми враховуємо індивідуальні потреби клієнта, створюючи зручні та функціональні рішення для бізнесу. Залиште заявку, і наші фахівці допоможуть вам реалізувати проєкт.
Вартість створення мобільного застосунку
Ціна розробки залежить від складності проєкту, набору функцій і використовуваних технологій. Ми пропонуємо гнучкі тарифи, які підійдуть як для стартапів, так і для великих компаній. Зв'яжіться з нами для розрахунку вартості вашого застосунку.
Розробка кросплатформних додатків
Використання технологій, як-от Flutter, дає змогу створювати застосунки, що працюють одразу на iOS і Android. Це знижує витрати на розробку і прискорює вихід продукту на ринок.
Створення програми для стартапу
Якщо у вас є ідея для стартапу, але немає технічного рішення, Пілум24 допоможе вам розробити MVP-продукт. Ми запропонуємо оптимальні технології та допоможемо запустити додаток з мінімальними витратами.
Переваги застосунку Pilum 24
Створення мобільного застосунку Пілум 24 - це стратегічний крок, що дає змогу клієнтам легко і швидко замовляти послуги просування. Використання сучасних технологій і продуманий дизайн роблять додаток зручним і ефективним інструментом для користувачів.
Створення мобільного додатку Pilum 24 - це стратегічний крок, що дозволяє клієнтам легко і швидко замовляти послуги просування. Завдяки сучасним технологіям і продуманому інтерфейсу, користувачі отримують зручний інструмент для роботи з платформою.
Крім того, мобільний додаток сприяє підвищенню лояльності клієнтів, забезпечуючи швидкий доступ до послуг і зручне управління замовленнями. Інтеграція передових рішень, таких як кросплатформна розробка на Flutter, гарантує високу продуктивність і якісний користувацький досвід.
Пілум24 не тільки надає сервіси просування, а й допомагає бізнесу масштабуватися, пропонуючи розробку мобільних додатків для різних сфер діяльності. Незалежно від складності проєкту, наша команда готова реалізувати ваш задум з урахуванням усіх сучасних вимог ринку.
Готові замовити мобільний додаток для свого бізнесу? Pilum24 допоможе вам реалізувати вашу ідею!
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд затвердив порядок контрактів із ЗСУ для 18-24-річних
|Головною темою Мюнхенської конференції стане відправка європейських миротворців в Україну, - NYT
|Міністр фінансів США має намір відвідати Україну цього тижня - ЗМІ
|Перші санкції адміністрації Трампа проти Росії: ціллю стала компанія з Барнаула
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
У РУБРИЦІ
|Які основні переваги залізо-фосфатних акумуляторів та коли їх варто обирати?
|Як я стала весільним стилістом у Польщі: моя історія успіху
|Інноваційна CRM-система SITNIKS CRM
|Оригінальні подарунки на весілля: ідеї, які точно здивують
|Чому варто розмістити інформацію про товари на сайті Vidguky.net
|FSC-сертифікація в Україні: процес відновлення вже стартував, перші результати очікуються за кілька тижнів
Бізнес
|Ілон Маск хоче купити OpenAI за $97,4 млрд
|У Нідерландах різко впали продажі Tesla
|Reuters: OpenAI завершує розроблення першого власного ШІ-чипа для заміни Nvidia
|Apple вивчає, як виразні рухи роботів допоможуть створити емоційний зв'язок з користувачами
|Розвідка Південної Кореї заявила, що DeepSeek «надмірно збирає» персональні дані
|DeepSeek для iOS передає незашифровані дані: експерти попереджають про серйозні загрози
|DeepSeek R1 вразливіша до маніпуляцій, ніж інші ШІ-моделі — WSJ