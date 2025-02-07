Як я стала весільним стилістом у Польщі: моя історія успіху

Коли я приїхала до Польщі, мріяла про стабільну, добре оплачувану роботу. Я закінчила szkoła policealna за спеціальністю перукаря і думала, що це буде гарний старт у новій країні. Але реальність виявилася дещо іншою. Заробітки були набагато нижчими, ніж я очікувала, і я почала шукати шляхи, як підняти свій рівень і стати справжнім професіоналом у сфері краси.



Онлайн-курси не виправдали очікувань



Я не одразу зрозуміла, що роблю щось не так. Хотіла вдосконалювати свої навички, записалася на онлайн-курси зачісок, але вони не дали бажаного результату. Головною проблемою стало те, що без живого контакту з викладачем багато деталей залишалися незрозумілими. Відеоуроки не давали можливості відчути текстуру волосся, зрозуміти, як правильно тримати інструменти, як контролювати натяг пасм. А ще - ніхто не міг виправити мої помилки та пояснити, що я роблю не так. Це було схоже на навчання водінню автомобіля лише за допомогою відео: теоретично все ясно, а на практиці - безлад.



Так, онлайн-курси набагато дешевші, ніж очне навчання, але вони дійсно ефективні тільки для тих, хто вже має хорошу базу і розуміє, як працювати з волоссям. Якщо ж у тебе ще недостатньо досвіду або ти тільки починаєш, то без практичного наставництва буде дуже важко.



Offline курси змінили все



Зовсім випадково я натрапила на сторінку fryzury.biz і вирішила ризикнути - записалася на очні курси до Міли Шепель. Це було найкраще рішення! Саме там я отримала всі необхідні навички:



Як правильно робити підготовку волосся перед зачіскою.

Як працювати з різними текстурами волосся, створювати стійкі локони.

Як грамотно використовувати засоби для фіксації, щоб зачіска трималася цілий день.

Як підбирати зачіску під форму обличчя та стиль сукні.

Як правильно кріпити аксесуари та вуалі, щоб усе виглядало гармонійно.

Як спілкуватися з клієнтками, враховувати їхні побажання та давати поради.

Міла пояснювала кожен рух, допомагала, виправляла помилки. Я вперше відчула, що дійсно можу стати крутим весільним стилістом.



Перші клієнтки та зростання заробітку



Після курсів я зробила професійні фото своїх робіт і почала активно просувати себе через Facebook. Це спрацювало! Перші клієнтки приходили за рекомендацією, потім з'явилися наречені, які шукали стиліста для весільної зачіски.



Спочатку я брала 150 злотих за годину роботи, але з досвідом і кращими навичками змогла підняти ціну до 200 злотих. Весільний сезон - це золота жила! В гарячі дні я можу заробити до 1000 злотих, працюючи з кількома нареченими та подружками нареченої.



Підтримка наставника



Я досі іноді телефоную Мілі Шепель, якщо виникають складні ситуації або мені потрібна порада. Дуже цінно, коли є людина, яка може підказати, допомогти, підтримати.



Зараз я працюю на себе, планую свій графік і отримую гарний дохід. А головне - я знайшла справу, яка приносить мені задоволення. Якщо ти теж думаєш про кар'єру в сфері краси, не зупиняйся, шукай можливості і не бійся пробувати нове. У тебе все вийде!