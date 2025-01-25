Густе та здорове волосся - мрія багатьох людей. Проте гормональний дисбаланс, стреси та інші фактори негативно впливають на стан шевелюри. З проблемою облисіння можуть стикатися як чоловіки, так і жінки. Позбутися алопеції допоможе пересадка волосся у Києві в приватній клініці «Оксфорд Медікал». Трансплантація за методом FUЕ проходить в амбулаторних умовах під місцевою анестезією, тож по завершенню процедури можна одразу покинути клініку.

Коли потрібна пересадка волосся?

Показаннями до трансплантації волосяних фолікулів є:

алопеція по чоловічому типу (може зустрічатися й у жінок);

тракційна алопеція (найчастіше зустрічається у жінок);

рубцеві осередки на волосистій частині голови, які залишаються після обмороження, опіків та інших травм;

прагнення зробити волосся густішим.

В результаті операції очікується успішне приживання до 98 % волосків, тому зачіска буде виглядати цілком природно.

Особливості методів пересадки волосся

До сучасних технік трансплантації волосся належать безшовний метод отримання окремих фолікулів FUE (Follicular Unit Extraction) та клаптевий метод FUT (Follicular Unit Transplantation).

Метод FUE

При малоінвазивній пересадці FUE волосяний фолікул із групою з 1-4 волосинок під назвою «графт» витягується з донорської зони (зазвичай потилиці), а потім вживлюється в необхідному місці. За методом FUE зазвичай пересаджують до 3000 графтів.

Ця методика належить до малотравматичних, адже графти дістаються за допомогою особливого пристрою без розрізів та швів. Завдяки щадному вилученню волосяних фолікулів відновлювальний період буде мінімальним.

Метод FUT

При хірургічному шовному варіанті пересадки FUT хірург вирізає з області потилиці донорський клаптик шкіри. З нього створюються графти, які потім хірург з асистентами переміщують в ділянку облисіння.

Методика FUT використовується для відновлення великих за площею ділянок облисіння, він дозволяє за одну операцію пересаджувати до 12000 графтів. Але необхідно врахувати, що на потилиці залишиться рубець, а також знадобиться достатньо довгий реабілітаційний період.

Сучасні методики трансплантації волосся допоможуть здійснити мрію про густу здорову шевелюру. В клініці «Оксфорд Медікал» ви отримаєте висококласний медичний сервіс і підтримку на всіх етапах лікування.