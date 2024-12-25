Замінити екран телефону: чи варто це робити?

Пошкодження екрана - одна з найпоширеніших поломок сучасних смартфонів. Це не дивно, адже дисплей є найвразливішою частиною гаджета. Коли трапляється така неприємність, більшість користувачів замислюється: чи вигідно ремонтувати пристрій, чи, можливо, краще придбати новий телефон? На ці питання спробуємо відповісти нижче.

Вартість заміни екрана

Ціна на заміну екрана залежить від багатьох чинників: моделі смартфона, обраної майстерні та якості використовуваних запчастин. Наприклад, для популярних брендів, таких як Samsung чи iPhone, заміна дисплея може коштувати від 1000 до 5000 грн.

Офіційні сертифіковані сервісні центри пропонують послуги за вищою ціною, але гарантують використання оригінальних деталей і професійний підхід. У менш відомих майстернях послуги можуть бути дешевшими, однак якість ремонту іноді залишає бажати кращого.

Не варто забувати й про особливості конкретної моделі телефону. Наприклад, заміна екрана на бюджетному пристрої вартістю до 5000 грн може виявитися нерентабельною, адже витрати на ремонт будуть близькими до ціни нового смартфона. У випадку преміум-моделей, таких як iPhone Pro чи Samsung Galaxy Ultra, ремонт зазвичай вигідніший, оскільки заміна екрана значно дешевша, ніж придбання нового пристрою.

Як зробити правильний вибір?

Щоб уникнути невиправданих витрат, перед тим як здати смартфон у ремонт, варто:

Оцінити вартість послуги - порівняйте ціни у кількох майстернях. Дізнатися про репутацію сервісу - читайте відгуки інших клієнтів. Запитати про гарантію - на якість ремонту і тривалість роботи екрану.

У багатьох випадках, якщо пристрій відносно новий або має високу ринкову цінність, ремонт буде доцільним. Але для застарілих або дешевих смартфонів краще розглянути покупку нового гаджета. Скористатись послугой "замiна екрана" можна тут https://www.aks.ua/uk/remont-telefony/zamena-display.html.

Як захистити екран смартфона від пошкоджень?

Найкращий спосіб уникнути необхідності ремонту - це профілактика. Ось кілька рекомендацій:

використовуйте захисне скло та чохол - ці аксесуари здатні поглинути удар під час падіння, захищаючи ваш телефон.

страхування гаджета - це популярний у світі спосіб захисту від несподіваних витрат. Поліс покриє ремонт або заміну пристрою у разі пошкодження чи крадіжки.

обережне поводження - не залишайте телефон на краю стола, захищайте його від води та сильних перепадів температури.

Чи варто ремонтувати смартфон?

Рішення залежить від конкретної ситуації. Якщо ваш телефон - це сучасна модель з потужною начинкою, то заміна дисплея майже завжди вигідна. Проте для бюджетних смартфонів, яким уже кілька років, ремонт може бути невиправдано дорогим.

Пам'ятайте, що завжди краще запобігти проблемі, ніж шукати способи її вирішення. Захисний чохол і скло, а також дбайливе ставлення до гаджета допоможуть вам зберегти смартфон у відмінному стані на довгі роки.