Що таке насоси шестеренні і де їх використовують?

Шестеренчастий насос (НШ) – це технічне пристосування, яке використовується для подачі робочої рідини в гідравлічних і інженерних системах. Їх застосовують для перекачування гідравлічного і мінерального масла, смоли, нафти і нафтопродуктів, бітуму, дизельного пального, парафінів, мазуту та інших в'язких сумішей високих температур, які не містять твердих частинок. Характерними властивостями НШ є надійна конструкція, висока міцність, невеликі розміри та тривалий термін служби.

Шестеренні насоси – конструктивні особливості

Насоси шестеренного типу НШ відрізняються простою та функціональною конструкцією. В їх основі лежать дві шестерні зі спеціальною формою лопатей – обертаючись, вони формують всередині корпусу насоса область зниженого тиску, за рахунок чого робочий розчин всмоктується і виштовхується у нагнітальний патрубок. Швидкість обертання шестерень невелика, але вони успішно перекачують в'язкі розчини – фарби та лакофарбові матеріали, паливно-мастильні речовини, мінеральні масла та інші.

На відміну від насосів інших конструкцій, НШ має кілька конкурентних переваг:

високий рівень коефіцієнта корисної дії;

здатність перекачувати в'язкі та високотемпературні рідини;

насос формує на виході рівномірний потік робочої рідини, без переривань і пульсацій;

низькі експлуатаційні витрати та просте технічне обслуговування;

невеликі розміри та вага, що дозволяють встановлювати його на спецтехніці, невеликих механізмах і верстатах;

невисока ціна.

Де використовуються шестеренні насоси?

Насоси шестеренного типу НШ застосовуються в:

машинобудуванні та суднобудуванні; лакофарбовій промисловості; нафтогазовій і нафтохімічній промисловості; харчовій промисловості; будівельній та ремонтній сфері; комунальному і сільському господарстві; добувній і гірничодобувній промисловості; чорній і кольоровій металургії; хімічній промисловості; текстильній і целюлозно-паперовій промисловості; гідравлічних системах спеціальної техніки та виробничого обладнання.

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