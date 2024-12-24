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АНАЛІТИКА

Що таке насоси шестеренні і де їх використовують?

09:54 24.12.2024 |

Прес-релізи

Шестеренчастий насос (НШ) – це технічне пристосування, яке використовується для подачі робочої рідини в гідравлічних і інженерних системах. Їх застосовують для перекачування гідравлічного і мінерального масла, смоли, нафти і нафтопродуктів, бітуму, дизельного пального, парафінів, мазуту та інших в'язких сумішей високих температур, які не містять твердих частинок. Характерними властивостями НШ є надійна конструкція, висока міцність, невеликі розміри та тривалий термін служби.


Шестеренні насоси – конструктивні особливості

Насоси шестеренного типу НШ відрізняються простою та функціональною конструкцією. В їх основі лежать дві шестерні зі спеціальною формою лопатей – обертаючись, вони формують всередині корпусу насоса область зниженого тиску, за рахунок чого робочий розчин всмоктується і виштовхується у нагнітальний патрубок. Швидкість обертання шестерень невелика, але вони успішно перекачують в'язкі розчини – фарби та лакофарбові матеріали, паливно-мастильні речовини, мінеральні масла та інші.


На відміну від насосів інших конструкцій, НШ має кілька конкурентних переваг:


  • високий рівень коефіцієнта корисної дії;
  • здатність перекачувати в'язкі та високотемпературні рідини;
  • насос формує на виході рівномірний потік робочої рідини, без переривань і пульсацій;
  • низькі експлуатаційні витрати та просте технічне обслуговування;
  • невеликі розміри та вага, що дозволяють встановлювати його на спецтехніці, невеликих механізмах і верстатах;
  • невисока ціна.

    • Де використовуються шестеренні насоси?

    Насоси шестеренного типу НШ застосовуються в:

    1. машинобудуванні та суднобудуванні;
    2. лакофарбовій промисловості;
    3. нафтогазовій і нафтохімічній промисловості;
    4. харчовій промисловості;
    5. будівельній та ремонтній сфері;
    6. комунальному і сільському господарстві;
    7. добувній і гірничодобувній промисловості;
    8. чорній і кольоровій металургії;
    9. хімічній промисловості;
    10. текстильній і целюлозно-паперовій промисловості;
    11. гідравлічних системах спеціальної техніки та виробничого обладнання.

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