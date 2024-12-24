Що таке насоси шестеренні і де їх використовують?

Шестеренчастий насос (НШ) – це технічне пристосування, яке використовується для подачі робочої рідини в гідравлічних і інженерних системах. Їх застосовують для перекачування гідравлічного і мінерального масла, смоли, нафти і нафтопродуктів, бітуму, дизельного пального, парафінів, мазуту та інших в'язких сумішей високих температур, які не містять твердих частинок. Характерними властивостями НШ є надійна конструкція, висока міцність, невеликі розміри та тривалий термін служби.
Шестеренні насоси – конструктивні особливості
Насоси шестеренного типу НШ відрізняються простою та функціональною конструкцією. В їх основі лежать дві шестерні зі спеціальною формою лопатей – обертаючись, вони формують всередині корпусу насоса область зниженого тиску, за рахунок чого робочий розчин всмоктується і виштовхується у нагнітальний патрубок. Швидкість обертання шестерень невелика, але вони успішно перекачують в'язкі розчини – фарби та лакофарбові матеріали, паливно-мастильні речовини, мінеральні масла та інші.
На відміну від насосів інших конструкцій, НШ має кілька конкурентних переваг:
високий рівень коефіцієнта корисної дії;
здатність перекачувати в'язкі та високотемпературні рідини;
насос формує на виході рівномірний потік робочої рідини, без переривань і пульсацій;
низькі експлуатаційні витрати та просте технічне обслуговування;
невеликі розміри та вага, що дозволяють встановлювати його на спецтехніці, невеликих механізмах і верстатах;
невисока ціна.
Де використовуються шестеренні насоси?
Насоси шестеренного типу НШ застосовуються в:
- машинобудуванні та суднобудуванні;
- лакофарбовій промисловості;
- нафтогазовій і нафтохімічній промисловості;
- харчовій промисловості;
- будівельній та ремонтній сфері;
- комунальному і сільському господарстві;
- добувній і гірничодобувній промисловості;
- чорній і кольоровій металургії;
- хімічній промисловості;
- текстильній і целюлозно-паперовій промисловості;
- гідравлічних системах спеціальної техніки та виробничого обладнання.
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