На УЕБ спостерігаються рекордні показники виконання договорів купівлі-продажу деревини

Виконання договорів сторонами контракту вагомим чином впливає на стабільність та стійкість ринку. Українська енергетична біржа проводить постійні конкурентні торги необробленою деревиною та приділяє велику увагу цьому фактору.

На торговельному майданчику діє моніторинг виконання договорів, що містить консультації з учасниками аукціонів, оперативне розв’язання спірних питань, супровід чинних контрактів та контроль відвантаження реалізованої необробленої деревини покупцеві.

Також біржа запровадила аналітичний модуль на якому міститься доступна всім інформація стосовно виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини.

Згідно з представленими даними, станом на 23 грудня поточного року, за результатами восьми декад IV кварталу загальний рівень виконання контрактів на УЕБ складає 85,8%. Цьому сприяє постійна, наполеглива робота біржі у цьому напрямку, сумлінне виконання учасниками аукціонів своїх зобов’язань та вчасні та вдалі реформи запроваджені керівництвом лісової галузі.

До областей з найвищим рівнем виконання договорів входять: Волинська область – 95%, Івано-Франківська область – 89%, Тернопільська область – 88%, Кіровоградська область – 87%, Хмельницька область – 86%.













Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України» – 1 077 979,149 м3, фактично відвантажено 940 410,282 м3, що складає 87,2%. Комунальні лісові господарства продали 8 063,636 м3 ресурсу, фактично відвантажено 5 470,984 м3 або 67,8%. Інші продавці реалізували 29 331,823 м3 сировини, фактично відвантажено 10 644,366 м3, що складає 36,3%.

За інформацією, яка міститься на модулі аналітики УЕБ у розрізі Офісів ДП «Ліси України», найбільше необробленої деревини продав Столичний офіс – 430 666,625 м3, фактично відвантажено 353 337,018 м3 або 82%. Поліський лісовий офіс реалізував 276 338,584 м3 ресурсу, фактично відвантажено 261 825,687 м3, що складає 94,7%. Подільський лісовий офіс продав 203 830,607 м3 сировини, фактично відвантажено 174 922,441 м3 або 85,8%. Карпатський лісовий офіс реалізував 154 244,5 м3 деревини, фактично відвантажено 139 077,132 м3, що складає 90,2%. Центральний лісовий офіс продав 12 898,833 м3 ресурсу, фактично відвантажено 11 248,044 м3 або 87,2%.









«Наразі показники виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини на УЕБ є рекордними для останнього кварталу року – майже 86%. Тенденція у цьому напрямку має позитивну динаміку. Ми очікуємо, що за результатами кварталу матимемо понад 90% виконаних контрактів. Це говорить про надійність нашої торговельної платформи для укладання біржових угод», – розповів заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.