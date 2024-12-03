ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців

ПриватБанк скасував ключові тарифи за банківське обслуговування ІТ ФОП - крім безкоштовного відкриття та обслуговування рахунку, віднині для ІТ фахівців діє нульовий тариф на основні послуги по обслуговування бізнес рахунку та карток.

Для клієнтів програми обслуговування ІТ-підприємців в ПриватБанку також відкриті безкоштовний валютообмін і майже цілодобовий продаж валюти, безкоштовні преміальні картки, просте керування фінансами через мобільний додаток та весь необхідний в роботі ІТ фахівців функціонал.

"Нашими рахунками активно користуються переважна більшість українських ІТ фахівців, тому ми добре розуміємо особливості ІТ ФОП та сьогодні крім якісного обслуговуванн бізнес рахунку, передових цифрових сервісів, пропонуємо ІТшникам і справжнє Преміум обслуговування особистого рахунку - відсутність комісій за обслуговування, зняття коштів та P2P, багато спеціальних бенефітів саме для ІТ галузі з окремою лінію підтримки, консьерж-сервісом та персональними банкірами, які зекономлять час клієнтам на вирішення питань", - говорить член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

Лише для клієнтів ПриватБанку - підприємців ІТ-галузі діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії та спрощений валютний контроль: платежі до 400 000 грн (в екв.) зараховуються автоматично. Фрілансери, що працюють на підставі оферти з Upwork, Google, Payoneer та іншими платформами, можуть користуватися автоматизованою платформою передачі в банк документації ЗЕД.

Керувати фінансами ІТ підприємці можуть як через сайт і додаток "Приват24 для бізнесу", так і через меню "Бізнес" звичайного Приват24. Важливо, що інтеграція Приват24 із сервісом Payoneer надає можливість швидкого створення акаунту та зарахування коштів на рахунок ФОП. Cлужба підтримки ІТ підприємців та фрілансерів - [email protected].

Для відкриття рахунку ІТ-підприємцям на сайті банку, через мобльний застосунок Приват24 чи сервіс еПідприємець в Дії треба пройти 4 простих кроки, що займатиме не більше 5 хвилин.