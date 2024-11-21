Захід для дітей та батьків «Здоров’я дітей під час війни: як вберегти та покращити»

16 листопада 2024 року Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів «Архітектура Стійкості» Київського національного університету будівництва і архітектури провів захід «Здоров'я дітей під час війни: як вберегти та покращити». Спікером на заході був фахівець Інституту, дитячий невролог Денис Бойчук. Подія відбулася в рамках підтримки сімей ветеранів та була спрямована на зміцнення психічного та фізичного здоров'я дітей у сучасних умовах.



З початком війни діти стали однією з найвразливіших категорій суспільства, адже постійні стреси, зміна оточення та відчуття небезпеки суттєво впливають на їх психічний та фізичний стан. Тому питання надання комплексної підтримки дітям та їх батькам є надзвичайно важливим, щоб допомогти долати виклики сучасного світу.



У рамках заходу батьки отримали можливість взяти участь у семінарі, де Денис Бойчук розповів про важливі аспекти дитячого здоровʼя в умовах кризи, як розпізнавати стресові розлади у дітей та які підходи можуть бути корисними для підтримки їх емоційного стану. Крім цього, спеціаліст надав поради щодо фізичної активності, режиму сну, харчування та комунікації з дітьми, особливо в кризових ситуаціях.



Поки дорослі занурювались у важливі теми семінару, діти весело та з користю проводили час з фахівцями Київського міського центру зайнятості, що займаються профорієнтацією. Для них було організовано цікаві ігри та вправи, що допомагають відкрити світ різних професій, зокрема ознайомитися з професією архітектора та будівельника. Для учнів 8-11 класів також було проведено профорієнтаційне тестування, яке дозволило їм краще зрозуміти власні інтереси та потенціал, який у подальшому може полегшити вибір майбутньої професії. Крім того, діти отримали можливість дізнатися більше про спеціальності, які пропонує Київський національний університет будівництва і архітектури. Кафедра технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці провела екскурсію своїми лабораторіями - води, землі та повітря.

Цей захід став важливим кроком щодо підтримки сімей ветеранів, надавши їм дієві інструменти для збереження здоров'я дітей, а також можливість дітям розширити свій кругозір і ознайомитися з потенційними професійними напрямками. Такі ініціативи не лише допомагають подолати психологічні наслідки війни, але й зміцнюють суспільство, сприяючи формуванню більш стійкого та свідомого покоління.

Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів «Архітектура Стійкості» КНУБА планує й надалі організовувати подібні заходи, залучаючи провідних фахівців та партнерів, аби підтримати сім'ї ветеранів у цей непростий час