Захід для дітей та батьків «Здоров’я дітей під час війни: як вберегти та покращити»

16 листопада 2024 року Інститут реінтеграції, реабілітації та
професійного розвитку ветеранів «Архітектура Стійкості» Київського
національного університету будівництва і архітектури провів захід
«Здоров'я дітей під час війни: як вберегти та покращити». Спікером на
заході був фахівець Інституту, дитячий невролог Денис Бойчук. Подія
відбулася в рамках підтримки сімей ветеранів та була спрямована на
зміцнення психічного та фізичного здоров'я дітей у сучасних умовах.
З початком війни діти стали однією з найвразливіших категорій
суспільства, адже постійні стреси, зміна оточення та відчуття небезпеки
суттєво впливають на їх психічний та фізичний стан. Тому питання надання
комплексної підтримки дітям та їх батькам є надзвичайно важливим, щоб
допомогти долати виклики сучасного світу.
У рамках заходу батьки отримали можливість взяти участь у семінарі, де
Денис Бойчук розповів про важливі аспекти дитячого здоровʼя в умовах
кризи, як розпізнавати стресові розлади у дітей та які підходи можуть
бути корисними для підтримки їх емоційного стану. Крім цього, спеціаліст
надав поради щодо фізичної активності, режиму сну, харчування та
комунікації з дітьми, особливо в кризових ситуаціях.
Поки дорослі занурювались у важливі теми семінару, діти весело та з
користю проводили час з фахівцями Київського міського центру зайнятості,
що займаються профорієнтацією. Для них було організовано цікаві ігри та
вправи, що допомагають відкрити світ різних професій, зокрема
ознайомитися з професією архітектора та будівельника. Для учнів 8-11
класів також було проведено профорієнтаційне тестування, яке дозволило
їм краще зрозуміти власні інтереси та потенціал, який у подальшому може
полегшити вибір майбутньої професії. Крім того, діти отримали можливість
дізнатися більше про спеціальності, які пропонує Київський національний
університет будівництва і архітектури. Кафедра технологій захисту
навколишнього середовища та охорони праці провела екскурсію своїми
лабораторіями - води, землі та повітря.
Цей захід став важливим кроком щодо підтримки сімей ветеранів, надавши
їм дієві інструменти для збереження здоров'я дітей, а також можливість
дітям розширити свій кругозір і ознайомитися з потенційними професійними
напрямками. Такі ініціативи не лише допомагають подолати психологічні
наслідки війни, але й зміцнюють суспільство, сприяючи формуванню більш
стійкого та свідомого покоління.
Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів
«Архітектура Стійкості» КНУБА планує й надалі організовувати подібні
заходи, залучаючи провідних фахівців та партнерів, аби підтримати сім'ї
ветеранів у цей непростий час