Почему курс Ethereum к доллару может превысить биткоин в ближайшем будущем

Несмотря на существование тысяч криптовалют, ни одна из них не пользуется такой популярностью, как биткоин и эфир. Первую криптовалюту называют цифровым золотом, а вторую - цифровым серебром. За соотношением биткоин доллар следят миллионы пользователей, и некоторые из них задумываются, может ли курс эфира быть выше курса биткоина. Прежде всего следует разобраться с концепцией и предназначением каждой из криптовалют.

Понимание BTC и ETH

Bitcoin - оригинальная разработка Сатоши Накамото, которая стала первой криптовалютой в мире. Крипта была создана как альтернатива традиционным финансам. Целью использования токена является предоставление децентрализованного метода передачи стоимости. Биткоин запущен в 2009 году.

Ethereum - это не просто монета, а платформа, позволяющая создавать и запускать договоры и приложения на равноправной основе без контроля третьих сторон. Проще говоря, эфириум - это программированный блокчейн, благодаря которому инфраструктуру можно использовать для решения своих задач. Этого нельзя делать с Bitcoin. Эфир появился гораздо позже - в 2015 году.

Стоимость этих криптовалют заметно отличается. По состоянию на октябрь 2024 года курс биткоина составляет около 63 тыс. долларов, а эфира - 2,5 тыс.

Главные отличия между биткоином и эфиром

Несмотря на то, что обе криптовалюты задействуют блокчейн и подходят для осуществления платежей без участия банков, у них есть масса отличий. Следует рассказать о главных из них:

назначение - биткоин является цифровой валютой, а эфир - открытой платформой для создания смарт-контрактов со своим токеном;

технология создания - BTC требует большего объема вычислительных мощностей и энергии PoW, а ETH использует энергоэффективный метод PoS;

масштабируемость - 7 транзакций в секунду для PoW против 30 транзакций в секунду для PoS;

общее количество монет - максимальное количество для биткоина составляет 21 млн монет, а для эфира нет ограничений предложения;

сценарии применения - биткоин задействуется как средство для длительного хранения (отсюда и название «цифровое золото»), а эфир имеет более широкие варианты использования (децентрализованные финансы, невзаимозаменяемые токены, децентрализованные автономные организации).

Таким образом, несмотря на схожесть, есть ряд отличий, которые стоит учитывать при выборе актива для инвестиций. Криптовалютный портфель опытного трейдера включает оба токена.

В ближайшем будущем нет никаких предпосылок, что эфир резко вырастет и его стоимость превысит курс цифрового золота. Далеко не последнюю роль в этом играет признание биткоина Комиссией по ценным бумагам и биржам: с начала 2024 года инвесторы могут покупать спотовые биткоины на основных торговых биржах США.

Заявки на запуск спотовых ETH одобрены совсем недавно. После признания SEC все может поменяться, ведь эфир - более гибкая криптовалюта, в которой устранены недостатки, присутствующие в цифровом золоте. Невозможно прогнозировать, что будет дальше с обоими цифровыми активами, но можно сказать, что инвестор точно не прогадает, если выберет один из них.