Відсоток виконання договорів купівлі-продажу деревини на УУБ на початок IV кварталу є оптимістичним

Українська універсальна біржа проводить постійні, прозорі, конкурентні та доступні торги за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали». Також її спеціалісти працюють над підвищенням рівня виконання договорів сторонами контракту тому, що цей чинник має значний вплив на стабільність ринку.

Для цього на УУБ діє моніторинг виконання договорів, який містить низку інструментів – консультації учасників торгів, робота над взаємною відповідальністю сторін, супровід чинних контрактів, контроль відвантаження проданої необробленої деревини новому власнику.

Також на біржі впроваджено аналітичний модуль з виконання контрактів.

Відповідно до наданих даних, загальний рівень виконання договорів купівлі-продажу необробленої деревини за першу декаду IV кварталу, станом на 11 жовтня 2024 року, складає 13,3%. Це, для даного періоду часу, суттєвий показник, який свідчить про позитивну тенденцію. Учасники торгів відповідально підійшли до виконання своїх зобов’язань. Також цьому сприяють вдалі реформи керівництва лісової галузі.

Серед областей найвищий рівень виконання контрактів у Черкаській області – 18,8%. У Дніпропетровській області – 17,2%, Житомирській області – 14,7%, Сумській області – 14,3%, Закарпатській області – 14,3%.





Серед продавців найвищий рівень виконання договорів у ДП «Ліси України» – 13,4%. Реалізовано 1 076 672,46 м3 необробленої деревини, фактично відвантажено 144 336,424 м3. У комунальних лісових господарств рівень виконання контрактів становить 9,7%. Продано 16 970, 185 м3 ресурсу, фактично відвантажено 1 641,978 м3. Інші продавці виконали 13,2% договорів. Реалізовано 20 579,889 м3 сировини, фактично відвантажено 2 708,85 м3.

Серед Офісів ДП «Ліси України» найбільші обсяги продажів у Північного лісового офісу – реалізовано 280 137,079 м3 деревини, фактично відвантажено 33 188,233 м3, рівень виконання договорів 11,8%. Поліський лісовий офіс продав 276 123 м3 ресурсу, фактично відвантажено 35 947,376 м3 сировини, рівень виконання контрактів 13%. Карпатський лісовий офіс реалізував 202 546 м3 деревини, фактично відвантажено 28 008,593 м3, рівень виконання договорів 13,8%. Столичний лісовий офіс продав 149 093,769 м3 ресурсу, фактично відвантажено 21 995,024 м3, рівень виконання контрактів 14,8%. Центральний лісовий офіс реалізував 107 048,212 м3 сировини, фактично відвантажено 18 725,044 м3, рівень виконання договорів 17,5%. Слобожанський лісовий офіс продав 56 937,4 м3 деревини, фактично відвантажено 5 806,786 м3, рівень виконання контрактів 10,2%.





«За результатами першої декади IV кварталу, рівень виконання договорів купівлі-продажу деревини на УУБ є доволі позитивним й складає понад 13%. Як продавці, так і покупці сумлінно виконують свої зобов’язання згідно з укладеними контрактами», – зазначив заступник генерального директора УУБ з моніторингу біржових торгів, виконання біржових угод та біржових договорів Володимир Тристан.