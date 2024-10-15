ТОП-10 медичних лабораторій України – дослідження Experts Club та Active Group

Згідно з дослідженням, проведеним соціологічною компанією Active Group спільно з аналітичним центром Experts Club, за останні два роки медичними лабораторіями користувалася значна частина українців. Зокрема, приватні медичні лабораторії відіграють важливу роль у сфері охорони здоров'я, адже дедалі більше людей звертаються до них для отримання якісних і швидких медичних послуг.

ТОП-10 найбільш відвідуваних приватних медичних лабораторій України виглядає наступним чином:

1. Synevo - 39,5% респондентів зазначили, що користувалися послугами цієї лабораторії. Synevo є безперечним лідером на ринку, що можна пояснити її широкою мережею лабораторій по всій країні, сучасним обладнанням та високим рівнем довіри з боку населення. Synevo відома своєю доступністю та великою кількістю послуг, що відповідає потребам як звичайних громадян, так і медичних фахівців.

2. «Діла» - 15,5% респондентів відвідали цю лабораторію. «Діла» також має сильні позиції на ринку завдяки високій якості послуг, зокрема точності аналізів та швидкості обслуговування. Лабораторія активно розвиває інноваційні методи діагностики, що приваблює споживачів, які шукають сучасні рішення в сфері медицини.

3. «Ескулаб» - 9,3% українців обирають саме цю лабораторію. «Ескулаб» зміцнила свої позиції завдяки регіональному охопленню, особливо у західних областях України. Важливим фактором популярності є доступність послуг у віддалених населених пунктах, що робить лабораторію зручною для значної частини населення.

4. Invivo - 6,1% респондентів скористалися послугами цієї лабораторії. Invivo відома своїм індивідуальним підходом до кожного клієнта, що сприяє її популярності серед пацієнтів, які цінують якість і комфорт. Важливим аспектом успіху є зручна система отримання результатів та висока точність аналізів.

5. «Дніпролаб» - 4,8% респондентів обрали цю лабораторію. Лабораторія «Дніпролаб» має сильні позиції у центральних та східних регіонах країни. Основними факторами, що забезпечують популярність, є оперативність результатів і доступна цінова політика.

6. «Медіан» - 2,5% відвідувачів скористалися послугами «Медіан». Ця лабораторія відома точністю аналізів і впровадженням сучасних методик діагностики. Незважаючи на менший масштаб у порівнянні з лідерами ринку, «Медіан» пропонує високоякісні послуги, що приваблюють пацієнтів, які цінують професіоналізм.

7. «Медлаб» - 4,5% респондентів звернулися до цієї лабораторії. «Медлаб» забезпечує якісне обслуговування та сучасні умови для пацієнтів, що робить її популярною серед тих, хто шукає надійні медичні послуги за помірну ціну.

8. ДНК-лабораторія - 2,3% респондентів обрали цю лабораторію. Її спеціалізація на генетичних дослідженнях і діагностиці допомагає лабораторії залучати клієнтів, які потребують саме таких спеціалізованих послуг.

9. «Юнімед» - 2,3% відвідувачів віддали перевагу «Юнімед». Лабораторія привертає клієнтів своєю зручністю та можливістю отримати результати швидко і без черг. Це забезпечує позитивний досвід для пацієнтів, які цінують комфорт і час.

10. «Нова діагностика» - 2% респондентів обрали цю лабораторію. Вона спеціалізується на точних і швидких дослідженнях, що робить її привабливою для клієнтів, які потребують надійної діагностики.

Загалом, найбільш відвідуваними є ті лабораторії, які пропонують широкий спектр послуг, сучасне обладнання та забезпечують високу точність результатів. Водночас, ціни залишаються важливим фактором, адже, за даними дослідження, 69,8% респондентів зазначили, що вартість послуг потребує зниження, 31,8% - точність результатів, 15,2% - швидкість обслуговування, 12,5% - умови в лабораторії, 11,8% - ввічливість персоналу. Конкуренція між лабораторіями сприяє покращенню якості обслуговування та зниженню вартості послуг, що позитивно впливає на загальний стан медичного ринку в Україні.

Дослідження було проведено в липні індивідуальним інтерв'ю. У дослідженні взяли участь 600 респондентів.

За словами засновника дослідницької компанії Active Group Андрія Єременка, збільшення кількості приватних медичних лабораторій в Україні вказує на системне зростання попиту на їхні послуги. При цьому конкуренція між лабораторіями позитивно впливає на якість і вартість аналізу.

Він прогнозує, що в майбутньому ринок продовжуватиме розвиватися, що полегшить відкриття нових лабораторій і поліпшення наявних. Це, своєю чергою, збільшить конкуренцію, що ще більше знизить ціни та підвищить якість медичних послуг.

Зі свого боку, засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін підкреслив, що дослідження підтверджує тенденцію до збільшення попиту на послуги приватних медичних лабораторій серед українців.

«Дані опитування вказують на збільшення довіри до приватного медичного сектору та його можливостей. Водночас високий рівень конкуренції на ринку стимулює лабораторії для запровадження інновацій, підвищення точності діагнозу та покращення обслуговування клієнтів. Ця тенденція є позитивним сигналом для всіх учасників ринку, бо підвищення якості медичних послуг та доступність для більшої кількості людей сприяє загальному покращенню здоров'я населення України», - вважає засновник Experts Club.