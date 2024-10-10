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Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації

17:14 10.10.2024 |

Прес-релізи

 

У зв'язку з появою в публікаціях деяких ЗМІ неправдивої інформації про діяльність регулятора ринків капіталу щодо захисту прав інвесторів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», НКЦПФР висловлює свою позицію про:

  • призупинення ліцензії VS анулювання ліцензії,
  • кроки Комісії - публічні VS непублічні, блокування законопроєкту Комісії та новий текст від народних обранців,
  • спекуляції на темі заблокованих активів клієнтів,
  • ключовий напрям для Комісії - захист прав інвесторів.

    • Важливо, що анулювання ліцензії та ліквідація компанії «ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» жодним чином не забезпечують повернення коштів клієнтам. І жодна постанова або рішення Комісії не мають вищої юридичної сили, ніж закон «Про Санкції», оскільки грошові рахунки на рівні банківських установ та Національного банку України є заблокованими, а зупинення ліцензії не є підставою знімати обмеження з статусу банківського рахунку.

    Ознайомитись із заявою регулятора можна за посиланням: https://bit.ly/4fh3AA3
     

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