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Офіційна заява НКЦПФР щодо розповсюдження недостовірної інформації
17:14 10.10.2024 |
У зв'язку з появою в публікаціях деяких ЗМІ неправдивої інформації про діяльність регулятора ринків капіталу щодо захисту прав інвесторів ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», НКЦПФР висловлює свою позицію про:
Важливо, що анулювання ліцензії та ліквідація компанії «ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» жодним чином не забезпечують повернення коштів клієнтам. І жодна постанова або рішення Комісії не мають вищої юридичної сили, ніж закон «Про Санкції», оскільки грошові рахунки на рівні банківських установ та Національного банку України є заблокованими, а зупинення ліцензії не є підставою знімати обмеження з статусу банківського рахунку.
Ознайомитись із заявою регулятора можна за посиланням: https://bit.ly/4fh3AA3
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