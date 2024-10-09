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АНАЛІТИКА

АДПУ сприяє розвитку деревообробної галузі в Україні

13:31 09.10.2024 |

Прес-релізи

Асоціація деревообробних підприємств України об'єднує виробників, постачальників та інших учасників ринку деревини для сприяння розвитку галузі. Зараз ми налічуємо понад 100 компаній-членів АДПУ. Серед них ТОВ «Свісс Кроно», ТОВ «Одек Україна», ТОВ «Слав Форест», ПП «Скіфи», ТОВ «Уніплит», ТОВ «Барлінек», ТОВ «Вершина Карпат» та інші.

Основні напрямки діяльності громадської спілки:

  1. Представництво інтересів: захист прав і інтересів членів асоціації на державному та міжнародному рівнях.
  2. Нормативна діяльність: розробка і впровадження стандартів, які покращують якість продукції та процеси в деревообробці.
  3. Навчання та інформаційна підтримка: організація семінарів, тренінгів та інформаційних кампаній для підвищення кваліфікації працівників.
  4. Співпраця з державою: партнерство з урядовими організаціями для формування сприятливого інвестиційного клімату.

Також АДПУ публікує інформацію про виконання біржових угод на купівлю-продаж необробленої деревини. Ці дані надають провідні ліцензовані товарні біржі, такі як ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа». Кожен може скористатися цією інформацією через аналітичний модуль ГС.  Інформація допомагає оцінити ефективність угод. Регулярні оновлення дозволяють користувачам відстежувати усі зміни та тенденції.

АДПУ сприяє розвитку деревообробної галузі в Україні

На сайті Асоціації деревообробних підприємств України доступні індекси цін на деревину, що дозволяє учасникам ринку легко орієнтуватися в актуальних ринкових умовах. Це нововведення створене для зручності всіх учасників галузі, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення.

АДПУ сприяє розвитку деревообробної галузі в Україні

Завдяки цій інформації, бізнеси отримують змогу оперативно реагувати на зміни цін та планувати свою діяльність більш ефективно. 

  • Асоціація деревообробних підприємств України є важливим механізмом для підтримки сталого розвитку галузі, забезпечуючи спільну платформу для вирішення проблем та реалізації нових можливостей. По-перше, асоціація забезпечує ефективний захист інтересів своїх членів на державному та міжнародному рівнях. Це дозволяє лобіювати вигідні рішення для галузі та створювати сприятливе законодавче середовище. По-друге, об'єднання сприяє обміну знаннями та досвідом між підприємствами. Завдяки організованим заходам учасники отримують нові знання та навички, що підвищує їх конкурентоспроможність. По-третє, спільна діяльність у рамках асоціації допомагає впроваджувати нові технології та стандарти якості, - підкреслює Андрій Циганок, виконавчий директор АДПУ.
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