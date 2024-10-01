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АНАЛІТИКА

Оптимизация ASO в арбитраже трафика в 2024 году.

11:48 01.10.2024 |

Прес-релізи

 

Что такое ASO? Это процесс по оптимизации страниц мобильных приложений в магазинах Google и Apple. Специалист должен повысить конверсию и видимость программы или игры. Важно, чтобы как можно больше людей увидели приложение и пожелали его скачать. 

Как добиваться результата? Необходимо поработать над:

  • технической частью;
  • креативом и дизайном;
  • соблюдением правил оптимизации.

    • Как работать с ASO-трафиком и какие есть правила создания креативов, ты можешь прочитать здесь https://affcommunity.org/rabota-s-aso-v-arbitrazhe-trafika-v-2024-godu/. Редакторы AffCommunity подготовили интересный и развивающий материал по ASO продвижению.


    Приложение под ASO, в котором все есть

    Рекомендуется осуществлять разработку нативного приложения, которое адаптировано под определенные геолокации. Здесь нужно разместить наименования брендов с описаниями бонусов. Пользователь, скачивающий приложение, будет иметь выбор так как в  одном месте будут собраны различные предложения с описаниями разных привилегий, а именно можно будет посмотреть: размеры бонусов, минимальный депозит, подарки за первый депозит.

    Кроме того, приложение сохраняет куки. По этой причине потенциальному лиду не придется постоянно проходить регистрацию. Достаточно один раз завести аккаунт и выбрать наиболее понравившийся бренд. 

    При клике на кнопку поддержки открывается чат в Telegram. Здесь якобы сидит сотрудник, который выдает бонусы и прочие поощрения. Конечно, мы не можем заставить пользователя приступить к игре. Но у человека появляется выбор различных предложений.


    Как правильно выжимать из игроков максимум

    И в данном случае следует использовать App Store Optimization. В частности, вам помогут пуш-уведомления. При создании креативов нужно использовать связку бонусных предложений и брендов. Необходимо заполнять весь баннер и не забывать о призыве к действию. Потенциальный игрок должен рассчитывать на поощрения, кликая на пуш. Все это должно иметь характерное звуковое сопровождение. Например, звон монет или работа денежной машины. 

    Но пушами нельзя спамить, реклама в приложениях должна быть дозированной. Здесь следует придерживаться правила - не больше 3 уведомлений в день. Иначе пользователь будет раздражен. Он может вовсе отключить пуши приложения или удалить его. Современный пользователь и так получает уведомления из множества источников. Рекомендуется осуществлять отправку сообщений: 

  • после установки;
  • при прохождении регистрации;
  • при вводе первого или второго депозита.

    • Не рассылайте одну и ту же информацию более 1 раза. Нужно уважать своего клиента. Информируйте его только о новых акциях, промокодах, бонусах и прочих подарках. Новая креативная реклама способна повысить ваш средний чек. Также с помощью пушей можно вернуть в игру пользователей, которые давно не заходили в приложение.

    И не забывайте про тестирование. Выделите разумную сумму на проверку работы креативов, различных подходов. С помощью тестов вы всегда будете иметь идеи для связок. 
     

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