Оптимизация ASO в арбитраже трафика в 2024 году.

Что такое ASO? Это процесс по оптимизации страниц мобильных приложений в магазинах Google и Apple. Специалист должен повысить конверсию и видимость программы или игры. Важно, чтобы как можно больше людей увидели приложение и пожелали его скачать.

Как добиваться результата? Необходимо поработать над:

технической частью;

креативом и дизайном;

соблюдением правил оптимизации.

Как работать с ASO-трафиком и какие есть правила создания креативов, ты можешь прочитать здесь https://affcommunity.org/rabota-s-aso-v-arbitrazhe-trafika-v-2024-godu/. Редакторы AffCommunity подготовили интересный и развивающий материал по ASO продвижению.

Приложение под ASO, в котором все есть

Рекомендуется осуществлять разработку нативного приложения, которое адаптировано под определенные геолокации. Здесь нужно разместить наименования брендов с описаниями бонусов. Пользователь, скачивающий приложение, будет иметь выбор так как в одном месте будут собраны различные предложения с описаниями разных привилегий, а именно можно будет посмотреть: размеры бонусов, минимальный депозит, подарки за первый депозит.

Кроме того, приложение сохраняет куки. По этой причине потенциальному лиду не придется постоянно проходить регистрацию. Достаточно один раз завести аккаунт и выбрать наиболее понравившийся бренд.

При клике на кнопку поддержки открывается чат в Telegram. Здесь якобы сидит сотрудник, который выдает бонусы и прочие поощрения. Конечно, мы не можем заставить пользователя приступить к игре. Но у человека появляется выбор различных предложений.

Как правильно выжимать из игроков максимум

И в данном случае следует использовать App Store Optimization. В частности, вам помогут пуш-уведомления. При создании креативов нужно использовать связку бонусных предложений и брендов. Необходимо заполнять весь баннер и не забывать о призыве к действию. Потенциальный игрок должен рассчитывать на поощрения, кликая на пуш. Все это должно иметь характерное звуковое сопровождение. Например, звон монет или работа денежной машины.

Но пушами нельзя спамить, реклама в приложениях должна быть дозированной. Здесь следует придерживаться правила - не больше 3 уведомлений в день. Иначе пользователь будет раздражен. Он может вовсе отключить пуши приложения или удалить его. Современный пользователь и так получает уведомления из множества источников. Рекомендуется осуществлять отправку сообщений:

после установки;

при прохождении регистрации;

при вводе первого или второго депозита.

Не рассылайте одну и ту же информацию более 1 раза. Нужно уважать своего клиента. Информируйте его только о новых акциях, промокодах, бонусах и прочих подарках. Новая креативная реклама способна повысить ваш средний чек. Также с помощью пушей можно вернуть в игру пользователей, которые давно не заходили в приложение.

И не забывайте про тестирование. Выделите разумную сумму на проверку работы креативов, различных подходов. С помощью тестов вы всегда будете иметь идеи для связок.