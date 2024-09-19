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АНАЛІТИКА

Вперше на ринках капіталу: Надано гарантії на угоди на позабіржовому ринку через Центрального контрагента

18:30 19.09.2024 |

Прес-релізи

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) реалізувала можливість укладання правочинів щодо фінансових інструментів поза організованими ринками капіталу через Центрального контрагента за принципом «поставки проти оплати».

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Відтепер учасники ринків капіталу отримали можливість вчиняти правочини з гарантованими розрахунками також на позабіржовому ринку. Ця ініціатива Комісії спрямована на збільшення опціональності для учасників ринків капіталу, підвищення сек’юрності виконання угод та, як наслідок, збільшення кількості та обсягу правочинів з фінансовими інструментами.

Це стало можливим завдяки рішенню Комісії №1086 «Щодо особливостей вчинення правочинів щодо фінансових інструментів поза організованим ринком під час дії воєнного стану», яке набрало чинності 10 вересня 2024 року.

Нагадаємо, що НКЦПФР видала ліцензію на провадження клірингової діяльності Центрального контрагента – ПАТ «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».
 

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