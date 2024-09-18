За результатами квартальних торгів на платформі УУБ вартість реалізованої необробленої деревини становить понад 2,4 млрд грн

Наразі обсяги продажів необробленої деревини на ліцензованих товарних біржах зростають. Зокрема така тенденція спостерігається і на платформі Української універсальної біржі. За результатами загальних аукціонів на IV квартал 2024 року, станом на 13 вересня, було реалізовано майже 920 тис. м3 необробленої деревини на понад 2 млрд 402 млн грн.

У торгах взяли участь 80 продавців та 918 покупців. Завдяки аукціонам держава отримала додатковий дохід у розмірі більше 130,41 млн грн (з ПДВ). Ці підсумки свідчать про те, що біржова торгівля деревиною розвивається. Це позитивно впливає, як на лісову та деревообробну галузі, так і на стан економіки країни в цілому.





Відзначаємо, що вищеперераховані результати аукціонів демонструють значний прогрес у сфері біржової торгівлі необробленою деревиною. Зокрема, ми бачимо позитивну тенденцію у збільшенні кількості учасників торгів. Це свідчить про зростання довіри до біржового ринку та його здатність забезпечувати прозорість і справедливість у процесі реалізації ресурсів. Додатковий дохід у розмірі 130,41 млн грн, отриманий завдяки аукціонам, що відбулись на Українській універсальній біржі, це ще одне підтвердження того, що наша модель працює ефективно і приносить користь державі. Продовжуємо працювати над удосконаленням наших процесів та інструментів для забезпечення ще більшої прозорості і конкурентності на ринку, а також над розширенням можливостей для всіх його учасників, - зазначає Сергій Гладкий, директор Української універсальної біржі.