ГС «АДПУ»: у III кварталі рівень виконання біржових договорів купівлі-продажу деревини може скласти понад 90%

ГС «Асоціація деревообробних підприємств України» публікує дані щодо виконання біржових договорів купівлі-продажу деревини, що надають провідні ліцензовані електронні торговельні майданчики – ТОВ «Українська універсальна біржа» та ТОВ «Українська енергетична біржа». Ця інформація міститься на аналітичному модулі на сайті АДПУ, оновлюється щодобово й доступна кожному.

Так, згідно з представленими даними, загальний рівень виконання контрактів за сім декад III кварталу поточного року станом на 11 вересня становить 68,98% (фактично відвантажено 1 992 509 м3 необробленої деревини). Це гарний показник. Тенденція позитивна, і якщо вона зберігатиметься такою й надалі, то по завершенню III кварталу рівень виконання договорів може досягти й навіть перевершити позначку у 90%.

Серед областей за рівнем виконання контрактів першу позицію посідає Донецька область – 90,3% виконаних договорів. Волинська область – 76,87%. Хмельницька область – 72,86%. Івано-Франківська область – 72,78%. Львівська область – 72,43% виконаних договорів.









Що стосується продавців необробленої деревини, то найбільший показник виконання договорів має ДП «Ліси України» – 70,34%, реалізовано 2 706 121 м3 ресурсу, фактично відвантажено 1 903 388 м3.

Комунальні лісгоспи виконали 49,87% контрактів, продано 62 610 м3 сировини, фактично відвантажено 31 386 м3.

Інші продавці виконали 48,35% договорів, реалізовано 119 400 м3 деревини, фактично відвантажено 57 735 м3.

Стосовно Офісів ДП «Ліси України» найбільше ресурсу за вказаний період продав Столичний лісовий офіс 706 310,24 – м3, фактично відвантажено 509 343,13 м3 (72,11%).

Поліський лісовий офіс реалізував 613 625 м3 сировини, фактично відвантажено 460 344,24 м3 (75,02%).

Карпатський лісовий офіс продав 459 518,37 м3 деревини, фактично відвантажено 329 502,12 м3 (71,71%).

Північний лісовий офіс реалізував 387 251,29 м3 ресурсу, фактично відвантажено 252 421,49 м3 (65,18%).

Подільський лісовий офіс продав 252 617,38 м3 сировини, фактично відвантажено 163 664,76 м3 (64,79%).

Центральний лісовий офіс реалізував 203 951,08 м3 деревини, фактично відвантажено 136 506,62 м3 (66,93%).

Слобожанський лісовий офіс продав 81 797,98 м3 сировини, фактично відвантажено 51 261 м3 (62,67%).









«Попри всі труднощі та негаразди сьогодення біржова торгівля деревиною в Україні розвивається. Про це свідчать, як обсяги продажів, так і кількість виконаних контрактів. Це позитивно впливає на розвиток підприємств галузі, збільшуються надходження у держбюджет. За інформацією яку нам надають УУБ та УЕБ можна сподіватись, що рівень виконання біржових договорів за результатами III кварталу може перевищити 90%. Багато в чому цьому сприяють реформи, що відбуваються завдяки очільникам лісової галузі», – зазначив голова ГС «АДПУ» Павло Васильєв.

*ГС «Асоціація деревообробних підприємств України» об’єднує понад 100 підприємств галузі. Її головним завданням є формування та розвиток цивілізованих відносин на ринку деревини України, а також в суміжних галузях. Підприємства, що входять до асоціації мають річне перероблення близько 1,5 млн м3 деревини і є активними учасниками ринку.