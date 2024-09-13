Лайфкахи від Flowers.ua: як обрати букет квітів та доглядати за ним

Букет квітів - це відмінний спосіб сказати коханій про свої почуття, подарувати незабутні емоції та привітати рідних зі святами. Здавалося б, що може бути простіше, ніж купити або зробити замовлення квітів. Однак у деяких ситуаціях підібрати відповідний букет не так вже й просто. Тому, якщо є сумніви, краще звернутися за порадою до професійних флористів компанії Flowers.ua https://flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів та подарунків по Україні.

Навіщо дарувати квіти?

Квіти - недешеве задоволення, при цьому у зрізаному вигляді вони живуть недовго - від декількох днів до кількох тижнів. Проте букети були, є, і будуть одними з найбажаніших подарунків для коханих https://flowers.ua/ua/tsvety-lyubimoy. Квіти вручають, щоб підкреслити радість від моменту зустрічі, підсолодити гіркоту розлуки, висловити свою повагу, виявити турботу та увагу. Незалежно від приводу, квіти завжди покращують настрій. Яскраві відтінки активують у людському мозку зону, що відповідає за позитивні емоції, а запах бутонів сприяє якнайшвидшій регенерації клітин та допомагає зосередитися.

Як вибрати букет?

Визначившись з тим, які квіти можна подарувати, якою буде їхня кількість, упаковка та декор, залишається ще одна важлива справа. Букет має бути свіжим і простояти в такому вигляді якомога довше. Проте будь-яка квіткова композиція має одну неприємну особливість - швидке в'янення. Особливо, якщо букет складається з таких капризних квітів як троянди.

На що звертати увагу при виборі букета?

Стебла повинні бути міцними, не дуже сухими. Бутон - пружним, оточеним щільними пелюстками. Самі пелюстки - еластичними та швидко повертатися в початкове положення, якщо їх трохи відігнути. Також не повинно бути жодних темних плям, липких потік, ознак гниття та неприємного запаху. Однак не можна заперечувати той факт, що більшість букетів з троянд та інших квітів в'яне передчасно саме з людської провини. А якщо точніше, через відсутність належного догляду за букетом. Давайте розглянемо, що необхідно робити для того, щоб квіткова композиція радувала всіх якомога довше.

Правильний догляд за букетом у вазі