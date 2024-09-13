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Лайфкахи від Flowers.ua: як обрати букет квітів та доглядати за ним

12:13 13.09.2024 |

Прес-релізи

Лайфкахи від Flowers.ua: як обрати букет квітів та доглядати за ним

Букет квітів - це відмінний спосіб сказати коханій про свої почуття, подарувати незабутні емоції та привітати рідних зі святами. Здавалося б, що може бути простіше, ніж купити або зробити замовлення квітів. Однак у деяких ситуаціях підібрати відповідний букет не так вже й просто. Тому, якщо є сумніви, краще звернутися за порадою до професійних флористів компанії Flowers.ua https://flowers.ua, яка вже 20 років займається доставкою квітів та подарунків по Україні.


Навіщо дарувати квіти?


Квіти - недешеве задоволення, при цьому у зрізаному вигляді вони живуть недовго - від декількох днів до кількох тижнів. Проте букети були, є, і будуть одними з найбажаніших подарунків для коханих https://flowers.ua/ua/tsvety-lyubimoy. Квіти вручають, щоб підкреслити радість від моменту зустрічі, підсолодити гіркоту розлуки, висловити свою повагу, виявити турботу та увагу. Незалежно від приводу, квіти завжди покращують настрій. Яскраві відтінки активують у людському мозку зону, що відповідає за позитивні емоції, а запах бутонів сприяє якнайшвидшій регенерації клітин та допомагає зосередитися.


Як вибрати букет?

Лайфкахи від Flowers.ua: як обрати букет квітів та доглядати за ним

Визначившись з тим, які квіти можна подарувати, якою буде їхня кількість, упаковка та декор, залишається ще одна важлива справа. Букет має бути свіжим і простояти в такому вигляді якомога довше. Проте будь-яка квіткова композиція має одну неприємну особливість - швидке в'янення. Особливо, якщо букет складається з таких капризних квітів як троянди.


На що звертати увагу при виборі букета?


Стебла повинні бути міцними, не дуже сухими. Бутон - пружним, оточеним щільними пелюстками. Самі пелюстки - еластичними та швидко повертатися в початкове положення, якщо їх трохи відігнути. Також не повинно бути жодних темних плям, липких потік, ознак гниття та неприємного запаху. Однак не можна заперечувати той факт, що більшість букетів з троянд та інших квітів в'яне передчасно саме з людської провини. А якщо точніше, через відсутність належного догляду за букетом. Давайте розглянемо, що необхідно робити для того, щоб квіткова композиція радувала всіх якомога довше.


Правильний догляд за букетом у вазі


  1. Після того, як букет потрапить у приміщення, не знімайте з нього упаковку відразу ж. Нехай квіти трохи адаптуються до нового довкілля.
  2. Після цього квіти слід помістити у воду кімнатної температури з невеликою кількістю розчиненого у ній цукру. Замість цукру можна використати аспірин.
  3. Стебла необхідно підрізати під кутом приблизно 45 градусів. Зріз повинен бути чітким та рівним. Також бажано оновлювати зріз, коли він починає темніти.
  4. Не ставте букет із вазою під пряме сонячне проміння і не тримайте його на протягу.
  5. Регулярно міняйте воду у ємності. Додатково квіти можна повністю занурити у ванну з прохолодною водою, це додасть їм свіжості.
 

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