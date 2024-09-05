Телевизоры LG: передовые технологии и Смарт-ТВ

Компания LG считается одним из лидеров в отрасли, ведь она производит практичную и недорогую бытовую технику. Для телевизоров они разрабатывают инновационные технологии, которые сделали изображение гораздо более детальным и реалистичным. При этом бренд поддерживает разумную ценовую политику, выгодную для пользователей.

Технологии телевизоров LG

Бренд считается одним из ведущих производителей в телевизоров и экранов для компьютеров, ведь он самостоятельно разрабатывает инновационные технологии в собственных лабораториях. В интернет-магазинах можно подобрать лучшие модели телевизоров LG под собственные нужды, ведь они отличаются по характеристикам.

Дисплеи OLED

Не знаю сегодня Нет сегодня еще четвертое и вы что они работают на основе органических светодиодов, которые сами излучают свет и не нуждаются в дополнительной подсветке. Это позволило сделать телевизоры намного тоньше и снизить их стоимость.

Также эта технология позволяет детальнее отображать затемненные сцены, ведь нужный светодиод просто выключается. Контрастность вышла на новый уровень, что пригодится при просмотре фильмов и гейминга. Эксперты высоко оценивают плавность потокового видео.

Уникальная технология NanoCell

Так называется уникальная технология производства LED-экранов от бренда LG. Для воспроизведения цвета используются специальные частицы размером около нанометра, напыленные поверх экрана. Они проводят окончательную фильтрацию оттенков, работая лишь с самыми чистыми и яркими. Также они дают широкий угол обзора, не искажая изображение.

Дополнительно используют технологию автоматической калибровки и компьютерную адаптацию к характеристикам телевизора, чтобы параметры видео и дисплея полностью совпадали. NanoCell стала настоящей революцией, ведь позволила достичь чрезвычайно чистого и четкого изображения с минимальными затратами.

Инновационные экраны QNED

В них используется сразу несколько передовых технологий, что позволило вывести качество изображения на новый уровень. Применяется большое количество миниатюрных светодиодов из системы Mini LED. Так достигли разделения экрана на зоны с независимой регулировкой яркости.

За отображение чистого цвета отвечает технология NanoCell со специальным напылением поверх экрана. Оно пропускает только яркие оттенки, давая максимальную четкость изображения. Такие телевизоры имеют частоту обновления экрана от 120 Гц.

Почему популярны Смарт-ТВ от LG

Сейчас трудно встретить телевизор без умного оснащения. Для личного и коммерческого использования всегда лучше подойдет телевизор со Смарт-ТВ, ведь он дает практически неограниченные возможности по настройке и персонализации. Рассмотреть различные варианты и подобрать телевизор со Smart TV можно в интернет-магазине https://f.ua/shop/led-i-lcd-televizory/48452-klass-televizora_smart-tv/. А компания LG предлагает следующие преимущества:

продуманная аудиосистема с высоким качеством звука и созданием объемной звуковой сцены;

полноценное отображение глубоких басов, что делает активные сцены более насыщенными;

собственная операционная система webOS с интуитивным и удобным интерфейсом;

доступ к большому количеству потоковых сервисов с видеоконтентом;

специальные функции для геймеров, которые помогают персонализировать игру.

Каждая модель тщательно продумана с учетом потребностей пользователей и их удобства. Компания LG ежегодно улучшает работу приборов, в том числе автоматизируя многие процессы.