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АНАЛІТИКА

На ринку деревини спостерігається гарна тенденція з виконання договорів купівлі-продажу

09:34 03.09.2024 |

Прес-релізи

Від виконання договорів купівлі-продажу деревини великою мірою залежить стійкість та стабільність ринку. Тому, цей аспект знаходиться у фокусі постійної уваги Української енергетичної біржі, яка на постійній основі проводить відкриті, прозорі та конкурентні торги необробленою деревиною.

На УЕБ діє моніторинг виконання договорів, що складається з системної роботи над взаємовідповідальністю сторін, консультацій, супроводження чинних контрактів, контролю відвантаження реалізованої деревини покупцеві та оперативного розв’язання спірних питань. Також біржа впровадила допоміжний інструмент – модуль аналітичних даних з виконання договорів купівлі-продажу деревини.

За представленою інформацією загальний рівень виконання контрактів сторонами на даному напрямку торгів за результатами двох місяців III кварталу 2024 року станом на 2 вересня складає 64,3%. Це гарний показник. Тенденція виконання теж позитивна. Цьому сприяють у тому числі й реформи, які впроваджує керівництво лісової галузі.

Серед областей за рівнем виконання договорів лідером є Волинська область, рівень виконання контрактів – 73%. У Івано-Франківській області рівень виконання договорів – 66%. В Хмельницькій та Житомирській областях – 65%. У Київській області рівень виконання контрактів – 60%.


Серед продавців найбільше необробленої деревини реалізувало ДП «Ліси України» – 1 162 882,904 м3. Фактично відвантажено 758 095,131 м3 або 65,2%. Комунальні лісгоспи продали 5 112,814 м3 ресурсу, фактично відвантажено 3 076,654 м3 або 60,2%. Інші продавці реалізували 21 872,442 м3 сировини, фактично відвантажено 3 513,459 м3 або 16,1%.

Якщо взяти інформацію з модуля аналітики УЕБ в розрізі Офісів ДП «Ліси України», то найбільше деревини реалізував Столичний лісовий офіс – 487 127,619 м3, фактично відвантажено 313 703,489 м3, що складає 64,4%. Поліський лісовий офіс продав 260 112,356 м3 ресурсу, фактично відвантажено 190 203,837 м3 або 73,1%. Подільський лісовий офіс реалізував 245 064,217 м3 сировини, фактично відвантажено 142 700,138 м3, що складає 58,2%. Карпатський лісовий офіс продав 154 308,703 м3 деревини, фактично відвантажено 103 186,571 м3 ресурсу або 66,9%. Центральний лісовий офіс реалізував 16 270,009 м3 сировини, фактично відвантажено 8 301,096 м3, що складає 51%.


«За два місяці III кварталу станом на 2 вересня ми маємо доволі гарні показники з виконання договорів купівлі-продажу деревини – 64,3%. Тенденція щодо їх виконання теж позитивна, і якщо вона буде зберігатися, то по закінченню III кварталу ми очікуємо рівень виконання контрактів у понад 90%, як це було за результатами II кварталу. Дякуємо всім учасникам торгів за сумлінне дотримання своїх зобов’язань», – наголосив заступник генерального директора УЕБ Костянтин Шевчук.
 

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