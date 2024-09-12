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12 вересня 2024 року у Києві відбудеться конференція Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together
09:26 29.08.2024 |
Мета: поглибити польсько-українську економічну співпрацю у сферах транспорту й логістики, торгівлі, інфраструктурного співробітництва. Також окреслити роль Польщі під час її головування в Раді ЄС.
У конференції візьмуть участь високопоставлені представники влади, бізнесу та експертного середовища обох країн для обговорення перспектив розвитку та консолідації економік України та Польщі. Захід також стане чудовою нагодою налагодити B2B контакти між польським та українським бізнесом.
Учасники заходу матимуть змогу зосередитися на таких ключових темах:
* Стан та перспективи польсько-української співпраці: обговорення економічних відносин між Україною та ЄС, а також можливості поглиблення співпраці між Україною та Польщею в контексті європейської інтеграції.
* Масштабування торговельної співпраці: розгляд можливостей для консолідації економік двох країн та розвитку торгівлі між Україною та Польщею, включаючи перспективи виходу на нові ринки.
* Інфраструктурне співробітництво: важливість розбудови транспортної інфраструктури та перевантажувальних терміналів, що сприятиме подальшому зміцненню зв'язків між країнами та забезпеченню ефективної логістики.
Організатори: Спілка підприємців та роботодавців Польщі (ZPP)
Співорганізатори: Фонд "Totalizator Sportowy", Business for Ukraine Center
Локація: Hyatt Regency Kyiv
Початок: 09:00
Програма заходу: https://search.app/KMY9TK27rhaYBNT97
Реєстрація: https://docs.google.com/forms/u/3/d/1XCQ9Oqhw5nJGEBvKs0zf2FT-9kBed14WIUxuY31i2pQ/edit?fbclid=IwY2xjawEyj8xleHRuA2FlbQIxMAABHY--XlbAF-faemK_UXv_rvN8qnRrZIhNOODULqzvjFk9OV8wSCzhTXvvYg_aem_W8tzqTALF0RLMunloXE5DA
Акредитація ЗМІ обов'язкова:
E-mail: [email protected]; тел. +38063-023-11-93
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