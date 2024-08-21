Заміна екрана на телефоні. Чому довірити ремонт краще сервісному центру?

Зручність використання смартфона багато в чому залежить від стану його екрана. Адже одна з найпопулярніших проблем сучасних мобільних пристроїв - розбите скло.

Заміна екрана - це відносно простий і дешевий ремонт, але вимагає використання якісних комплектуючих і спеціалізованого обладнання. З цієї причини замінити екран краще в професійному СЦ, наприклад, цьому https://www.aks.ua/uk/remont-telefony/zamena-display.html. На даний момент користувач смартфона не приречений вибором місцевого сервісу, оскільки може замовити кур'єра і відправити телефон на відновлення, перебуваючи в будь-якій точці країни.

Ретельна діагностика пошкоджень перед початком ремонту

Найпоширенішими дефектами екранів є:

відображення вертикальних смуг,

биті пікселі,

затемнення фону,

відсутність реакції сенсорної панелі.

Якщо екран має одну з перерахованих вище несправностей, то пора зайнятися діагностикою. Деяких неприємностей можна частково уникнути, наприклад, використовуючи захисні плівки, хороший пластиковий або шкіряний чохол, загартоване скло. До речі, середній термін служби мобільного телефону зазвичай становить 2-3 роки, тому після закінчення цього часу можна очікувати, що виникнуть деякі складнощі з пошуком необхідних запчастин.





Чому не варто виконувати ремонт самостійно?

Професійний сервіс - це гарантія на ремонт і запасні частини на термін від 3 до 6 місяців. При індивідуальному ж ремонті занадто високий ризик пошкодження електронних компонентів. Річ у тім, що більшість виробників використовують незвичайні технічні рішення під час складання мобільного обладнання, тому для їхнього розбирання потрібні спеціальні інструменти і, звісно ж, навички виконавця.

Отже, як ми і говорили раніше, заміну або відновлення дисплейного модуля на телефоні краще довірити перевіреним фахівцям, оскільки після ремонту отримаємо повністю справний пристрій і гарантію на встановлені комплектуючі. Що стосується ремонту своїми руками, то є високий ризик погіршення ситуації, що призведе до більш серйозних вкладень або купівлі нового смартфона. Тому рекомендуємо не випробовувати долю і відразу скористатися послугами професіоналів.