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ПриватБанк знизив удвічі тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу
09:21 16.08.2024 |
ПриватБанк робить більш доступними для українців сучасні цифрові міжнародні перекази на закордонні картки по всьому світу. Як повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, з 15 серпня 2024 до 15 лютого 2025 року тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено удвічі до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).
Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або веб версію Приват24 в меню «Переказ на картку». Для цього вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах США або Євро.
Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку.
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